Sydney Sweeney opet diva na crvenom tepihu, nikad nije izgledala zanosnije

Lijepa Sydney odabrala je spektakularnu haljinu po mjeri s potpisom talijanske modne kuće Miu Miu

New York je u utorak navečer bio pozornica za dašak klasičnog holivudskog glamura, a u središtu pozornosti našla se glumica Sydney Sweeney. Na premijeri svog novog psihološkog trilera "The Housemaid", 28-godišnja zvijezda pojavila se u izdanju koje je potvrdilo njezin status jedne od najbolje odjevenih mladih glumica današnjice, vješto spajajući modernu privlačnost s elegancijom zlatnog doba filma.

Haljina Sydney Sweeney sve je ostavila bez daha

Za ovu svečanu prigodu, održanu na Sedmoj aveniji, Sydney Sweeney odabrala je spektakularnu haljinu po mjeri s potpisom talijanske modne kuće Miu Miu, čija je i ambasadorica. U suradnji sa stilisticom Molly Dickson, stvoren je izgled koji je istovremeno bio odvažan i profinjen. Blistava kreacija, u potpunosti prekrivena svjetlucavim kristalima, gornji dio sastojao se od korzeta s izrazito dubokim dekolteom, pridržan tek tankim naramenicama. Elegantan detalj vrpce u obliku mašne na prednjem dijelu dodatno je naglasio siluetu, koja se od struka širila u sirena kroj i završavala diskretnim šlepom. Haljina je savršeno pratila liniju tijela, ističući glumičinu figuru na način koji je postao njezin zaštitni znak na crvenom tepihu.

Kako bi zaokružila dojam holivudske filmske dive, Sweeney je svom izgledu dodala dramatičnu bijelu pernatu bou. Ležerno prebačena preko ruku, boa je pružila dozu teatralnosti i podsjetila na ikone stila poput Marilyn Monroe. Od nakita je odabrala decentne, ali sjajne dijamantne naušnice brenda Messika, dopuštajući tako da raskošna haljina ostane u prvom planu. Cjelokupni dojam bio je besprijekoran spoj odvažnosti i bezvremenske sofisticiranosti.

Povratak prepoznatljivom izgledu

Iako je nedavno iznenadila obožavatelje elegantnom bob frizurom, za premijeru se vratila svom prepoznatljivom stilu. Duga, plava kosa, stilizirana u voluminozne, meke valove koji su joj padali preko ramena, savršeno je upotpunila retro glamur. Šminka je također pratila klasičnu temu – njezine plave oči naglašene su crnim tušem i ledeno bijelim sjenilom, dok su usne bile obojene sjajnom ružičastom nijansom koja je odgovarala rumenilu na obrazima, dajući joj svjež i mladenački izgled.

Na crvenom tepihu pridružila joj se i kolegica iz filma, Amanda Seyfried, koja je izgledala jednako elegantno u nježno ružičastoj haljini s potpisom kuće Versace. Njezin je izgled upotpunjen slojevitim ogrlicama i nakitom brenda Tiffany & Co.

Uvijek glamurozna i dramatična

Modni stil Sydney Sweeney često se opisuje kao "stil glamurone plavuše". Njezina izdanja na crvenom tepihu uvijek su glamurozna i dramatična, ali istovremeno profinjena i dosljedna. Preferira siluete koje naglašavaju figuru te luksuzne materijale poput šljokica, svilenog satena i tila. Iako rado prihvaća estetiku starog Hollywooda, ne boji se dodati moderne elemente poput neočekivanih izreza ili razigranog perja.

Izvan crvenog tepiha, njezin je stil znatno ležerniji i naginje estetici "djevojke iz susjedstva" s utjecajem 90-ih i ranih 2000-ih. Njezina svakodnevna garderoba sastoji se od klasičnog trapera, kratkih pletenih vesti, uskih topova i ljetnih haljina.