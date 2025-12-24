Bunde od umjetnog krzna su hit zime: Oduševio nas je H&M model s krznenim šalom

Ove sezone bunde od umjetnog krzna vladaju kolekcijama, u bezbroj silueta i interpretacija – od kratkih i ležernih do dugih i efektnih modela. Posebnu pažnju privukla je H&M bunda s ugrađenim šalom, savršen spoj praktičnosti i trendi dizajn

Hladni zimski dani idealna su prilika da se u fokus stave upečatljivi komadi koji istovremeno griju i podižu cijeli outfit. Ove sezone upravo bunde od umjetnog krzna preuzimaju glavnu ulogu, potvrđujući da zimska moda ne mora biti dosadna i monotona. Krznene bunde vraćaju se snažnije nego ikad, u raskošnim siluetama i s promišljenim detaljima koji ih čine pravim statement komadima.

Posebnu pažnju posljednjih je dana privukla H&M-ova nova holiday kolekcija, koja obiluje efektnim, ali nosivim komadima za zimske prilike. Među njima se istaknula bunda s ugrađenim šalom, model koji spaja funkcionalnost i estetiku te jasno pokazuje smjer u kojem se trendovi kreću. Ovakav dizajn prirodno se nadovezuje na kapute sa šalom, koji su dominirali već prošle sezone, a ni ove zime nisu izgubili na popularnosti. Integrirani šal ne djeluje samo praktično, već bundi daje dodatnu dozu sofisticiranosti i promišljenog dizajna.

H&M

H&M

Općenito gledano, bunde od umjetnog krzna ove su sezone jedan od najvećih trendova. Nose se u bezbroj interpretacija, od kratkih i razigranih modela do dugih, dramatičnih silueta koje podsjećaju na glamur starih filmova. Posebno su popularne verzije s uzorcima, koje razbijaju zimsku monotoniju, ali i klasične jednobojne bunde koje se lako uklapaju u svakodnevne i večernje kombinacije.

Zara

Osim H&M-ova modela sa šalom, upečatljive i efektne bunde mogu se pronaći i u ponudi drugih high street brendova. Zara, primjerice, nudi modele s kapuljačom koji spajaju trendi izgled i praktičnost, dok su u kolekcijama prisutne i ekstra duge bunde te modeli s printom koji u trenu mogu začiniti i najjednostavniji look.

Jasno je da su bunde od umjetnog krzna nezaobilazan dio zimske garderobe, a ove sezone dolaze raskošnije i zanimljivije nego ikad. U nastavku donosimo favorite iz aktualne ponude koji će obilježiti hladne dane i podići svaku zimsku kombinaciju.

H&M - 89,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 69,99 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mango - 239,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 199,99 €

Zara - 149 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zara - 99,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 89,95 €

Bershka - 79,99 €