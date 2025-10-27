Sydney Sweeney sve je malo šokirala novom frizurom na premijeri filma

Mlada glumica promovira biografsku sportsku dramu o bivšoj boksačici Christy Martin, a sve je iznenadila vrlo trendi frizur

Sydney Sweeney ulazi u novo poglavlje. 28-godišnja glumica predstavila je svoju novu frizuru – platinasti bob s nježnim valovima – na premijeri filma "Christy", održanoj 25. listopada u sklopu godišnjeg AFI Festa u Los Angelesu. Uz novu frizuru nosila je nježnu haljinu Miu Miu. Frizer Glen Oropeza otkrio je na Instagramu da je ovaj look rezultat "tjedan dana duge transformacije". U videu se vidi kako Sweeney iz tamnije plavuše postupno prelazi u ledeno svijetlu nijansu, dok Oropeza pažljivo skraćuje njezinu kosu do dužine brade.

Profimedia

"Sydney je željela promjenu i htjela je napraviti veliki 'hair moment' na crvenom tepihu povodom premijere svog novog filma 'Christy'. Osjetili smo da je savršen trenutak za nešto odvažno", rekao je za Vogue njezin stilist Jacob Schwartz. "Odvažno" u ovom slučaju znači odrezati nekoliko centimetara kose i promijeniti nijansu iz suede blonde u novu icy blonde.

Profimedia

Zvijezda promovira biografsku sportsku dramu o bivšoj boksačici Christy Martin. Film, koji je režirao David Michôd, trebao bi se pojaviti u kinima kasnije sljedećeg mjeseca, 7. studenog.