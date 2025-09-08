Sydney Sweeney i Pamela Anderson znaju kako se savršeno nosi mala crna haljina

Obje su dokazale da jednostavnost ponekad govori najviše, a njihov izbor outfita još jednom je pokazao da mala crna haljina može biti istovremeno sofisticirana, ali istaknuti ljepotu i seksipil

Crna haljina uvijek je pun pogodak, a najbolji izbor kad ne znamo što obući. Bilo da ju biramo za svečane ili svakodnevne prilike, s njom je nemoguće pogriješiti. To znaju i dvije holivudske dive: Sydney Sweeney i Pamela Anderson.

Na Toronto International Film Festivalu, Sydney Sweeney zasjala je u elegantnoj, minimalističkoj crnoj haljini bez naramenica koja je savršeno istaknula njezinu figuru. Kombinirala ju je s crnim salonkama i decentnim nakitom, naglasivši tako jednostavnost i eleganciju kombinacije. Nježan make up naglasio je njezine crte lica, duga zlaćano plava kosa s opuštenim valovima izdanje je učinila još glamuroznijim.

Profimedia

Profimedia

Profimedia

S druge strane, Pamela Anderson na Deauville American Film Festivalu pokazala je da njezin modni stil svake godine postaje sve bolji i bolji. U crnoj haljini elegantnog kroja, Pamela je jednostavno zračila. Haljina je decentno naglasila njezina ramena, a ispod grudi se isticala baršunasta crna vrpca s mašnicom. Make up je ponovno bio minimalistički, a jednobojan outfit istaknula je visećim srebrnim naušnicama, a plavi razbarušeni bob elegantni outfit učinio je ležernijim.

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Obje su dokazale da jednostavnost ponekad govori najviše, a njihov izbor outfita još jednom je pokazao da mala crna haljina može biti istovremeno sofisticirana, ali istaknuti ljepotu i seksipil.