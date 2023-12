Od pletenih do kožnih modela: Ovo su najljepše suknje koje ćemo nositi ove zime

Početak zimske sezone unosi promjene u naše svakodnevne kombinacije, a zimski dani vraćaju nas najudobnijim i najtoplijim odjevnim komadima kao što su džemperi, pletene haljine te teddy kaputi i jakne. Elegantnih i ženstvenih komada kao što su suknje i haljine ne želimo se odreći niti tijekom zimske sezone jer oni unose dašak romantike u sve naše kombinacije.

Upravo je suknja jedan od najsvestranijih komada unutra ženske garderobe, a i ove se zime nose različiti modeli. Kolekcijama high street brendova dominiraju suknje od pletiva koje istovremeno djeluju stylish i cozy te će sjajno upotpuniti one malo ležernije kombinacije, no tu su i efektne suknje od kože koje će zasigurno začiniti svaki look. Plisirane i pencil suknje također su i dalje trendi, a odličan su dodatak poslovnoj garderobi. Ako pak tražiš suknju za neodoljiv blagdanski look s daškom glamura, ne možeš pogriješiti s modelima od satena.

Zbog svoje se svestranosti suknja može kombinirati na brojne načine, a unijet će dašak ženstvenosti i u one najjednostavnije kombinacije. Dobro će izgledati uz džemper ili kardigan, kao i uz elegantnu bluzu ili običnu majicu. Tijekom zimskih dana suknju je najbolje kombinirati s debelim hulahopkama i visokim čizmama ili pak gležnjačama.

U potrazi za onim najljepšim modelima suknji za zimske dane koji su pred nama, zavirile smo u kolekcije naših omiljenih high street brendova, a favorite donosimo u nastavku.

Foto: Instagram, H&M, Mango, Zara

