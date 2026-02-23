Suknja kao it komad za proljeće: Ključni modeli koji će obilježiti novu sezonu
Nakon nekoliko sezona u kojima su modnom scenom suvereno vladale hlače svih krojeva, od traperica do elegantnih poslovnih modela, 2026. godina donosi veliki preokret. Ako je suditi prema revijama za proljeće/ljeto, ali i najavama za jesen, jedan odjevni komad nepovratno se vratio u središte pozornosti i postao apsolutni modni imperativ. Riječ je, naravno, o suknji. Dizajneri su se složili oko jednog: suknja više nije sporedni igrač, već zvijezda svake kombinacije, nudeći nevjerojatnu svestranost i priliku za izražavanje osobnog stila.
Ovaj povratak potaknut je željom za odjevnim predmetima koji su istovremeno prilagodljivi i efektni. Kako objašnjavaju modni stručnjaci, jedna statement suknja može se stilizirati na bezbroj načina, transformirajući se iz dnevne u večernju varijantu uz minimalan trud. Odvažne siluete, bogate teksture i zanimljivi detalji pozicionirali su suknju kao ključni komad garderobe za nadolazeću godinu, balansirajući između kreativnosti i praktičnosti koju suvremena žena traži.
Igra volumena i novih proporcija
Jedan od najdominantnijih trendova koji smo vidjeli na pistama, od Chanela do Bottega Venete, jest takozvana "statement" suknja. Riječ je o modelima koji privlače poglede svojim volumenom, skulpturalnim formama i dinamičnim siluetama. U prvom planu su "bubble" ili balon suknje, čiji napuhani rubovi stvaraju dramatičan, ali i zaigran dojam. Modna kuća Prada ponudila je inspiraciju u obliku monokromatskih mini modela, dok su drugi dizajneri, poput Alaïe, predstavili raskošne suknje koje doslovno "zauzimaju prostor".
Ključno pravilo nošenja ovih upečatljivih komada jest jednostavnost. Kako bi suknja ostala u fokusu, kombinira se s potpuno bazičnim gornjim dijelovima. Obična bijela majica kratkih rukava, uski pleteni top ili jednostavna pamučna košulja postaju savršeni partneri voluminoznoj suknji, stvarajući moderan i uravnotežen izgled koji odiše samopouzdanjem.
Povratak zaboravljenih silueta
Osim novih, avangardnih krojeva, 2026. godina oživljava i neke klasične siluete koje su neko vrijeme bile u drugom planu.
Suknja do koljena kao rješenje za sve dileme
Nakon godina dominacije midi dužine, koja je mnogima zadavala stilske glavobolje, dizajneri su se okrenuli znatno jednostavnijoj i elegantnijoj opciji: suknji do koljena. Ova dužina, bilo da završava tik iznad ili ispod koljena, definira jasne proporcije i olakšava kombiniranje. Izgleda sjajno uz širok raspon obuće, od cipela sa šiljastim vrhom do klasičnih visokih čizama čiji rub prekriva porub suknje, stvarajući vizualno izduženu i profinjenu siluetu.
Kilt i karirani uzorak u modernom ruhu
Inspiriran škotskim nasljeđem, kilt se nametnuo kao jedan od neočekivanih hitova sezone. Iako ga često vežemo uz zimske mjesece i teške vunene tkanine, karirani uzorak bio je sveprisutan na revijama za toplije dane, pa se očekuje da će se popularnost kiltova nastaviti tijekom cijele godine. Nose se u tradicionalnim tartan varijantama, ali i u modernim, neutralnim bojama poput sive, koja se nameće kao nova bazna boja.
Materijali i teksture u prvom planu
Osim krojeva, fokus je stavljen i na materijale koji unose novu dimenziju u svaki outfit.
Vječna privlačnost kože
Kožna suknja osigurala je svoje mjesto u bazičnoj garderobi, a u 2026. njezina popularnost samo raste. Dizajneri su predstavili svježe i inovativne verzije, od modela spuštenog struka do onih s detaljima poput plisiranja. Osim klasične crne, popularne su i nijanse čokolade i konjaka, koje unose toplinu u kombinacije. Jednako su pristune suknje od glatke kože koje su izrazito efektne, kao i modeli od brušene kože. Rastuća potražnja rezultirala je bogatijom ponudom, ali i novim načinima stiliziranja ovog svestranog komada.
Delikatna prozirnost za dan i noć
Trend prozirnih materijala nastavlja se kroz suknje od tila, organze i delikatne čipke. Iako na prvu djeluju rezervirano za večernje prilike, dizajneri su pokazali kako se "sheer" suknje mogu lako prilagoditi i dnevnim kombinacijama. Pametno slojevito odijevanje ključ je uspjeha: prozirna suknja nošena preko traperica donosi dašak devedesetih, dok kombinacija s predimenzioniranim pletivom ili sakoom stvara moderan kontrast tekstura i unosi dozu suptilne elegancije u svaki ouftit.