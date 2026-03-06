Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe

Proljeće je ono razdoblje u godini kada garderobu postupno prilagođavamo toplijim danima, ali se još uvijek oslanjamo na slojevito odijevanje. Ovi bezvremenski favoriti se lako kombiniraju, prilagođavaju promjenjivom vremenu i čine osnovu brojnih svakodnevnih outfita

Proljetni dani donose onu prepoznatljivu prijelaznu sezonu u kojoj jutra mogu biti svježa, a poslijepodneva ugodno topla. Upravo zato proljetna garderoba počiva na nekoliko promišljenih komada koji se lako kombiniraju i prilagođavaju promjenjivom vremenu. Uz nekoliko dobro odabranih klasika moguće je stvoriti bezbroj kombinacija koje djeluju ležerno, ali i elegantno.

U nastavku izdvajamo nekoliko ključnih komada koji čine savršenu osnovu proljetne garderobe.

Klasična košulja

Košulja je jedan od onih svestranih komada koji se može nositi na bezbroj načina. U proljeće izgleda odlično uz traperice za ležernu kombinaciju, ali i uz suknje ili poslovne hlače kada želiš nešto elegantniji look. Može se nositi zakopčana, poluotkopčana preko topa ili čak kao lagani sloj preko haljine.

Massimo Dutti - 59,95 €

Zara - 29,95 €

Elegantne ravne cipele

Ravne cipele poput loaferica ili balerinki savršen su izbor za proljeće jer spajaju udobnost i chic izgled. Odlično se slažu s trapericama, haljinama i suknjama te su idealne za dane kada želiš izgledati dotjerano, a pritom zadržati osjećaj lakoće.

Zara - 29,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Lagana jakna

U prijelaznim mjesecima dobra jakna je neizostavan dio garderobe. Modeli poput bomber jakni ili jakni s visokim ovratnikom praktični su jer pružaju toplinu tijekom hladnijih jutara, ali su dovoljno lagani za toplije dijelove dana. Uz to, kvalitetna jakna može potpuno transformirati i najjednostavniju kombinaciju.

Zara - 49,95 €

Zara - 89,95 €

COS - 149 €

Kardigan

Lagani kardigan jedan je od najpraktičnijih proljetnih komada. Možeš ga nositi preko haljine, uz traperice ili čak zakopčanog kao pleteni top. Klasični modeli s okruglim izrezom posebno su popularni jer se lako uklapaju u različite stilove, od ležernih do elegantnih.

COS - 99 €

H&M - 14,99 €

Traperice u svjetlijim tonovima

Traperice su temelj svake garderobe, a u proljeće dolaze u svjetlijim nijansama poput krem, ecru ili svijetloplavog trapera. Takvi tonovi djeluju svježije i savršeno se uklapaju u proljetne kombinacije, posebno uz košulje, pletivo i lagane jakne.

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Midi haljina

Midi haljina idealan je proljetni komad jer se lako prilagođava različitim temperaturama. Možeš je nositi uz čizme i jaknu tijekom svježijih dana, a kada zatopli uz balerinke ili sandale. Upravo ta svestranost čini je jednim od najomiljenijih komada za prijelaznu sezonu.

H&M - 24,99 €