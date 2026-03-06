403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
BEZVREMENSKI KLASICI

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe

Žena.hr
6. ožujka 2026.
Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Proljeće je ono razdoblje u godini kada garderobu postupno prilagođavamo toplijim danima, ali se još uvijek oslanjamo na slojevito odijevanje. Ovi bezvremenski favoriti se lako kombiniraju, prilagođavaju promjenjivom vremenu i čine osnovu brojnih svakodnevnih outfita

Proljetni dani donose onu prepoznatljivu prijelaznu sezonu u kojoj jutra mogu biti svježa, a poslijepodneva ugodno topla. Upravo zato proljetna garderoba počiva na nekoliko promišljenih komada koji se lako kombiniraju i prilagođavaju promjenjivom vremenu. Uz nekoliko dobro odabranih klasika moguće je stvoriti bezbroj kombinacija koje djeluju ležerno, ali i elegantno. 

U nastavku izdvajamo nekoliko ključnih komada koji čine savršenu osnovu proljetne garderobe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Mia Luckie (@mialuckie)

Klasična košulja

Košulja je jedan od onih svestranih komada koji se može nositi na bezbroj načina. U proljeće izgleda odlično uz traperice za ležernu kombinaciju, ali i uz suknje ili poslovne hlače kada želiš nešto elegantniji look. Može se nositi zakopčana, poluotkopčana preko topa ili čak kao lagani sloj preko haljine.

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Massimo Dutti - 59,95 €

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Zara - 29,95 €

Elegantne ravne cipele

Ravne cipele poput loaferica ili balerinki savršen su izbor za proljeće jer spajaju udobnost i chic izgled. Odlično se slažu s trapericama, haljinama i suknjama te su idealne za dane kada želiš izgledati dotjerano, a pritom zadržati osjećaj lakoće.

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Zara - 29,95 €

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Massimo Dutti - 99,95 €

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Massimo Dutti - 79,95 €

Lagana jakna

U prijelaznim mjesecima dobra jakna je neizostavan dio garderobe. Modeli poput bomber jakni ili jakni s visokim ovratnikom praktični su jer pružaju toplinu tijekom hladnijih jutara, ali su dovoljno lagani za toplije dijelove dana. Uz to, kvalitetna jakna može potpuno transformirati i najjednostavniju kombinaciju.

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Zara - 49,95 €

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Zara - 89,95 €

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
COS - 149 €

Kardigan

Lagani kardigan jedan je od najpraktičnijih proljetnih komada. Možeš ga nositi preko haljine, uz traperice ili čak zakopčanog kao pleteni top. Klasični modeli s okruglim izrezom posebno su popularni jer se lako uklapaju u različite stilove, od ležernih do elegantnih.

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
COS - 99 €

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
H&M - 14,99 €

Traperice u svjetlijim tonovima

Traperice su temelj svake garderobe, a u proljeće dolaze u svjetlijim nijansama poput krem, ecru ili svijetloplavog trapera. Takvi tonovi djeluju svježije i savršeno se uklapaju u proljetne kombinacije, posebno uz košulje, pletivo i lagane jakne.

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Massimo Dutti - 59,95 €

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Massimo Dutti - 59,95 €

Midi haljina

Midi haljina idealan je proljetni komad jer se lako prilagođava različitim temperaturama. Možeš je nositi uz čizme i jaknu tijekom svježijih dana, a kada zatopli uz balerinke ili sandale. Upravo ta svestranost čini je jednim od najomiljenijih komada za prijelaznu sezonu.

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
H&M - 24,99 €

Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
COS - 89 €
Pročitajte još o:
Proljetna GarderobaProljetne KombinacijeModni Klasici
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BEZVREMENSKI KLASICI
Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe