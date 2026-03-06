Što nositi ovog proljeća? Ovih 6 komada temelj su svake dobre proljetne garderobe
Proljetni dani donose onu prepoznatljivu prijelaznu sezonu u kojoj jutra mogu biti svježa, a poslijepodneva ugodno topla. Upravo zato proljetna garderoba počiva na nekoliko promišljenih komada koji se lako kombiniraju i prilagođavaju promjenjivom vremenu. Uz nekoliko dobro odabranih klasika moguće je stvoriti bezbroj kombinacija koje djeluju ležerno, ali i elegantno.
U nastavku izdvajamo nekoliko ključnih komada koji čine savršenu osnovu proljetne garderobe.
Klasična košulja
Košulja je jedan od onih svestranih komada koji se može nositi na bezbroj načina. U proljeće izgleda odlično uz traperice za ležernu kombinaciju, ali i uz suknje ili poslovne hlače kada želiš nešto elegantniji look. Može se nositi zakopčana, poluotkopčana preko topa ili čak kao lagani sloj preko haljine.
Elegantne ravne cipele
Ravne cipele poput loaferica ili balerinki savršen su izbor za proljeće jer spajaju udobnost i chic izgled. Odlično se slažu s trapericama, haljinama i suknjama te su idealne za dane kada želiš izgledati dotjerano, a pritom zadržati osjećaj lakoće.
Lagana jakna
U prijelaznim mjesecima dobra jakna je neizostavan dio garderobe. Modeli poput bomber jakni ili jakni s visokim ovratnikom praktični su jer pružaju toplinu tijekom hladnijih jutara, ali su dovoljno lagani za toplije dijelove dana. Uz to, kvalitetna jakna može potpuno transformirati i najjednostavniju kombinaciju.
Kardigan
Lagani kardigan jedan je od najpraktičnijih proljetnih komada. Možeš ga nositi preko haljine, uz traperice ili čak zakopčanog kao pleteni top. Klasični modeli s okruglim izrezom posebno su popularni jer se lako uklapaju u različite stilove, od ležernih do elegantnih.
Traperice u svjetlijim tonovima
Traperice su temelj svake garderobe, a u proljeće dolaze u svjetlijim nijansama poput krem, ecru ili svijetloplavog trapera. Takvi tonovi djeluju svježije i savršeno se uklapaju u proljetne kombinacije, posebno uz košulje, pletivo i lagane jakne.
Midi haljina
Midi haljina idealan je proljetni komad jer se lako prilagođava različitim temperaturama. Možeš je nositi uz čizme i jaknu tijekom svježijih dana, a kada zatopli uz balerinke ili sandale. Upravo ta svestranost čini je jednim od najomiljenijih komada za prijelaznu sezonu.