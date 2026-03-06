Modni hit na zagrebačkoj špici: Odijelo koje očarava detaljima

Ova kombinacija pokazuje da odijelo odavno nije rezervirano samo za poslovne prilike

Na zagrebačkoj špici često viđamo zanimljive modne kombinacije, ali ova dama pokazala je kako se klasično odijelo može pretvoriti u pravi street style statement.

Odlučila se za tamno sivo, široko krojeno odijelo koje odiše elegancijom i samopouzdanjem. Sako s opuštenim krojem i naglašenim strukom daje cijeloj kombinaciji sofisticiranu siluetu, dok široke hlače dodatno naglašavaju dojam ležerne elegancije. Upravo taj spoj klasičnog kroja i modernog stava čini ovu kombinaciju vrlo efektnom.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Posebnu pažnju privlače detalji. Struk je naglasila zanimljivim remenom u dvije boje, plavoj i narančastoj, koji razbija tamnu bazu outfita i daje mu živost. Narančaste naušnice i sunčane naočale u sličnoj nijansi dodatno povezuju cijelu priču, pokazujući kako modni dodaci mogu podići i najjednostavniju kombinaciju.

Ispod sakoa nazire se marama ili ovratnik s uzorkom koji donosi dozu elegancije, dok torbica i cipele u toplim tonovima savršeno zaokružuju outfit. Kratka, platinasto plava frizura i crveni ruž dodatno naglašavaju njezin upečatljiv stil.

Ova kombinacija pokazuje da odijelo odavno nije rezervirano samo za poslovne prilike. Na zagrebačkoj špici ono može izgledati jednako chic, moderno i odvažno, pogotovo kada se nosi s dozom osobnosti i pažljivo odabranim detaljima. Upravo zato ovaj street style trenutak definitivno spada među one koji se lako pamte.