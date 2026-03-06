Modni hit na zagrebačkoj špici: Odijelo koje očarava detaljima
Na zagrebačkoj špici često viđamo zanimljive modne kombinacije, ali ova dama pokazala je kako se klasično odijelo može pretvoriti u pravi street style statement.
Odlučila se za tamno sivo, široko krojeno odijelo koje odiše elegancijom i samopouzdanjem. Sako s opuštenim krojem i naglašenim strukom daje cijeloj kombinaciji sofisticiranu siluetu, dok široke hlače dodatno naglašavaju dojam ležerne elegancije. Upravo taj spoj klasičnog kroja i modernog stava čini ovu kombinaciju vrlo efektnom.
Posebnu pažnju privlače detalji. Struk je naglasila zanimljivim remenom u dvije boje, plavoj i narančastoj, koji razbija tamnu bazu outfita i daje mu živost. Narančaste naušnice i sunčane naočale u sličnoj nijansi dodatno povezuju cijelu priču, pokazujući kako modni dodaci mogu podići i najjednostavniju kombinaciju.
Ispod sakoa nazire se marama ili ovratnik s uzorkom koji donosi dozu elegancije, dok torbica i cipele u toplim tonovima savršeno zaokružuju outfit. Kratka, platinasto plava frizura i crveni ruž dodatno naglašavaju njezin upečatljiv stil.
Ova kombinacija pokazuje da odijelo odavno nije rezervirano samo za poslovne prilike. Na zagrebačkoj špici ono može izgledati jednako chic, moderno i odvažno, pogotovo kada se nosi s dozom osobnosti i pažljivo odabranim detaljima. Upravo zato ovaj street style trenutak definitivno spada među one koji se lako pamte.