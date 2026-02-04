Što kupiti u Zari za prijelazno razdoblje? Donosimo modne favorite iz nove kolekcije

S dolaskom prijelaznog razdoblja počinju stizati i prvi modni noviteti koji najavljuju proljeće, a Zara je među brendovima koji su ponovno privukli pažnju svojom aktualnom ponudom

Dolazak prijelaznog razdoblja uvijek označava početak modne transformacije u našim ormarima, a Zara je među prvim high street brendovima koji su predstavili kolekcije prilagođene promjenjivim vremenskim uvjetima i novim stilskim potrebama. Novi komadi za kasnu zimu i prve proljetne dane već su stigli u Zarinu ponudu i ponovno potvrđuju da ovaj brend zna kako spojiti aktualne trendove s nosivošću i svakodnevnom elegancijom.

Ovosezonska ponuda oslanja se na snažne, ali svestrane komade koji se lako uklapaju u postojeću garderobu. Posebno se ističu efektni sakoi i kožne jakne koje svakom outfitu daju dozu urbanog šarma, ali i traperice te elegantne hlače koje funkcioniraju jednako dobro u ležernim i poslovnim kombinacijama. Bluze za posao dolaze u profinjenim krojevima i neutralnim tonovima, čime se naglašava minimalistički, ali sofisticiran stil koji obilježava prijelaz između sezona.

Uz odjeću, važnu ulogu imaju i modni dodaci koji zaokružuju cijelu priču. Kožne torbe u klasičnim nijansama te mokasinke kao jedan od ključnih proljetnih modela cipela lako će pronaći svoje mjesto unutar svakog ormara. Upravo su takvi detalji ono što omogućuje jednostavno osvježavanje garderobe bez velikih promjena.

Nova Zara kolekcija za prijelazno razdoblje nudi balans između trendova i bezvremenskih klasika, stvarajući temelje za garderobu koja će trajati i kroz prve tople dane. Ako tražiš inspiraciju za obnovu ormara i komade koji će se lako kombinirati, Zara ove sezone ponovno nudi izbor za svaki stil. Na kraju, izdvojili smo naše favorite među novitetima za prve toplije dane.

Zara, sako - 79,95 €

Zara, kaput - 59,95 €

Zara, hlače - 45,95 €

Zara - 49,95 €

Zara, košulja - 35,95 €

Zara, jakna - 89,95 €

Zara, košulja - 22,95 €

Zara, jakna - 199 €

Zara, parka - 129 €

Zara, sako - 89,95 €

Zara, hlače - 45,95 €

Zara, košulja - 35,95 €

Zara - 59,95 €

Zara, hlače - 39,95 €

Zara, kaput - 159 €

Zara, traperice - 29,95 €

Zara, suknja - 35,95 €