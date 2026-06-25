Stilistica Ivana Pavić otkriva tajne savršenog ljetnog looka i greške koje treba izbjegavati

Sa stilisticom Ivanom Pavić razgovarali smo o modnim pogreškama, basic komadima, bojama, ali i tome kako lijepo izgledati na visokim ljetnim temperaturama

Stilistica Ivana Pavić u svijet mode nije ušla kroz klasičnu modnu priču. Po struci diplomirana biologinja, a po prvotnoj strasti okrenuta glazbi, svoj je profesionalni put razvila kroz kreativne procese i suradnje na snimanjima s fotografima i drugim autorima. Upravo je u tom okruženju otkrila ono što će je dugoročno odrediti – interes za stvaranje vizualnih priča, u kojima odjeća nije samo predmet, nego sredstvo izražavanja.

Tijekom gotovo 15 godina rada, od medija i pozicije stilistice i modne urednice do vlastitog poduzetničkog puta, Ivana Pavić razvija pogled na modu kao na alat koji nadilazi estetiku. Za nju odjeća ima istodobno vizualnu, praktičnu, psihološku i komunikacijsku ulogu – "jer prije nego što išta izgovorimo, već smo svojim stilom i pojavom poslali poruku o sebi". Upravo zato smo s Ivanom za Žena.hr razgovarali o modi, bojama, ali i kako izgledati sjajno tijekom ljetnih dana.

Što sve radite kao stilist? Što žene mogu naučiti na vašim stilskim radionicama?

Najveći dio mog rada danas vezan je uz rad sa stvarnim ženama te razvijanje alata i metoda kako doći do svog punog vizualnog potencijala. Iako i dalje radim na brojnim komercijalnim snimanjima, surađujem s brendovima, predavač sam na učilištu za modu i dizajn. Kroz osobni styling, radionice i analize boja pomažem ženama da lakše donose odluke kada je odijevanje u pitanju.

Cilj nije da netko izgleda kao netko drugi, nego da pronađe ono što najbolje funkcionira za njega. Od spoznaje izbora krojeva, usklađivanja proporcija, mogućnosti kombiniranja, biranja najboljih boja sukladno prirodnim karakteristikama pa do stilskih trikova koji olakšavaju svakodnevni izbor odjevnih komada.

Na radionicama učimo kako odjećom komunicirati ono što želimo, kako složiti funkcionalan ormar i kako kupovati promišljenije. Analiza boja dodatno pojednostavljuje cijeli proces jer žena napokon zna koje joj nijanse daju svježinu i sklad, a koje joj jednostavno ne rade uslugu.

Privatna arhiva

Prvi ste u Hrvatskoj popularizirali analizu boja. O čemu se točno radi?

Analiza boja je proces kojim određujemo koje nijanse prirodno naglašavaju nečiju ljepotu. Kroz stručnu analizu promatramo reakciju kože, očiju i cijelog lica na različite tonove boja. Svaka boja ima tri dimenzije koje promatramo: podton, vrijednost (svjetlina/tamnoća) i intenzitet. Sukladno tome boje su grupirane u sezone, a svaka sezona ima svoje podsezone s odgovarajućim karakteristikama.

Kada osoba nosi svoje idealne boje, lice izgleda svježije, odmornije i skladnije. Ne vidimo prvo odjeću nego osobu. Upravo je to cilj analize boja. Tokom svog rada postala sam svjedok kako osobe koje pronađu svoje boje doslovno dobiju onaj “wow” efekt. Upravo zbog toga me klijenti pronalaze - vide osobu koju znaju godinama kako konačno super izgleda. To je pravi game changer.

Privatna arhiva

Postoje li neki osnovni parametri prema kojima možemo procijeniti koje nam boje odgovaraju?

Ljudi često pokušavaju sami odrediti svoj tip prema boji kose ili tena, boji vena na rukama itd., ali to vrlo često dovodi do pogrešnih zaključaka.

Postoje određeni pokazatelji poput podtona kože, kontrasta između kose, očiju i tena te reakcije lica na toplije ili hladnije nijanse, ali upravo zato analiza uživo daje najbolje rezultate. Često se dogodi da osoba godinama misli da pripada jednoj skupini boja, a analiza pokaže nešto potpuno drugo.

Prvi i osnovni korak jest odrediti podton našeg lica - naginje li on toplom ili hladnom. Topli podtonovi bolje reagiraju na boje koje u sebi imaju primjesu žute pa su stoga toplije, dok lice osoba s hladnim podtonom bolje reagira na boje koje u sebi imaju primjese plave. Kad kažem reagiraju, mislim na to kako naše lice izgleda prilikom refleksije boja tkanine koje se postavljaju ispod lica. Vidjet ćete jasnu razliku da u tonovima i bojama koje vam najbolje priliče ten izgleda ujednačeniji, podočnjaci i nepravilnosti su manje vidljive, dok je suprotno s bojama koje ne optimiziraju s našim prirodnim karakteristikama.

Kod kuće najbolje da usporedite kako npr. narančasta i roza korespondiraju s vašim licem. Ili pak smeđa I siva. Na taj način ćete doznati naginjete li više toplim ili hladnim bojama.

No, mi smo svi jako subjektivni kada je riječ o bojama tako da najvažnije je promatrati kako boja djeluje na lice, a ne kakva nam se boja sviđa na vješalici.

Prema vašem iskustvu, što je najveći izazov u odijevanju Hrvatica?

Mislim da je najveći izazov to što žene često traže univerzalna pravila. Žele znati što se nosi, što je moderno i što bi trebale kupiti. Često se to svodi na kopiranje i izbor komada koje svi imaju ili su ih nametnule društvene mreže. Problem je što ne postoji jedan odgovor za sve. Dvije žene mogu obući isti komad i na jednoj će izgledati fantastično, a na drugoj potpuno prosječno.

Puno važnije od trendova je razumjeti sebe, svoj životni stil, osobnost i fizičke karakteristike. Jer kako ja to uvijek volim reći: "ljepota je u različitosti!".

Privatna arhiva

Kada radite s klijenticama, što primjećujete kao najveću pogrešku?

Najčešće vidim da žene kupuju odjeću za život koji ne žive. U ormarima često nalazim puno lijepih komada koji nikada nisu došli na red jer ne odgovaraju njihovoj svakodnevici. Također često vidim konstantno ponavljanje istih komada (često u istom koloritu), a to dovodi do nemogućnosti kombiniranja i monotonosti.

Druga velika pogreška je uvjerenje da će ih neki komad odjeće promijeniti. Odjeća može pomoći, ali ona nije rješenje za manjak samopouzdanja. Ona samo može podržati ono što već jesmo.

Postoji li pravilo u modi koje danas više ne vrijedi?

Mnoga. Primjerice da torba i cipele moraju biti iste boje ili da određene boje ne smiju ići zajedno. Danas je puno važnije razumjeti harmoniju, proporcije i vlastiti stil nego slijepo pratiti pravila koja su nastala prije nekoliko desetljeća.

Često imamo pune ormare, a mislimo da nemamo što odjenuti. Što bismo trebali napraviti?

To najčešće znači da imamo puno odjeće, ali malo kombinacija. Uvijek preporučujem da se prvo napravi analiza postojećeg ormara. Ljudi često misle da im treba još odjeće, a zapravo im nedostaje jasnoća. Kada znate koje boje nosite, koji vam krojevi odgovaraju i kakav život živite, odijevanje postaje puno jednostavnije.

Puno se govori o basic komadima. Koji bi se trebali nalaziti u svakom ormaru?

Zapravo nisam veliki pobornik univerzalnih popisa. Ne vjerujem da svaka žena treba imati istu bijelu košulju, isti sako ili iste traperice. Osnovni komadi trebaju odgovarati načinu života osobe. Ono što je nekome basic komad, drugome može godinama stajati u ormaru nenošeno. Zato uvijek krećem od osobe, a ne od popisa.

No neki univerzalni komadi su: traperice koje imaju kroj koji laska vašoj figuri, dobra košulja koja se može tranformirati od casual preko poslovnih pa do večernjih prigoda, basic dekoltirani top, smart odijelo koje možete nositi i separatno (svaki komad), uložiti u dobru obuću i dobru kožnatu torbu.

Vrijeme je za ljetnu odjeću. Na koje komade bismo se trebali fokusirati?

Na one koje ćemo zaista nositi. Ljeti su to najčešće lagani i prozračni komadi od prirodnih materijala poput lana i pamuka. Važnije od konkretnog komada je da se može lako kombinirati s ostatkom ormara.

Uvijek naglašavam kako je ljeto super za eksperimentiranje sa detaljima pa tako dobar komad nakita ili pak zanimljiva svilena marama mogu podignuti jednostavan monokromatski styling.

Kako najbolje kombinirati lanene komade?

Najljepše izgledaju kada ih ne pokušavamo previše stilizirati. Lan ima prirodnu ležernost i upravo je u tome njegova ljepota. Volim ga kombinirati tonalno, primjerice više nijansi iste boje ili s drugim prirodnim teksturama.

Kako sam već napomenula – snaga je u moćnim modnim detaljima koji su pravi podizači stila. Npr. zanimljive sandale, super komad nakita ili pak statement sunčane naočale koje mogu vizualno podignuti cijeli look. Iz iskustva znam kako su modni detalji jako podcijenjeni, ali su premoćni transformatori stila.

Kako izgledati elegantno i kada su temperature iznad 30 stupnjeva?

Elegancija nema veze s količinom odjeće nego s odabirom. Dobar materijal (pamuk, lan, viskoza, svila) odgovarajući kroj i skladne proporcije puno su važniji od složenih kombinacija.

Često najskuplje i najelegantnije izgledaju upravo najjednostavnije ljetne kombinacije, koje odišu neopterećenošću i lakoćom.

Koje boje dominiraju ovog ljeta?

Trendovi se mijenjaju svake sezone i uvijek postoji nekoliko boja koje se više pojavljuju u trgovinama. Međutim, uvijek volim naglasiti da trend nije važniji od osobe. Ako je neka boja moderna, a ne odgovara vam, nema razloga da je nosite.

Svako ljeto fokus je na neutralnim svijetlim nijansama, također i zemljanim nijansama. Ljeto je super period kada možemo eksperimenirati s bojama jer na preplanuloj puti sve bolje stoji. Ovoga ljeta će dominirati kobalt plava, nijanse crvene, pastelne nijanse, ali i boje citrusa.

Postoji li neki ljetni trik koji svaka žena treba znati?

Da ne kupuje odjeću samo zato što ide na godišnji odmor. To je jedna od najčešćih pogrešaka. Kupimo deset komada za sedam dana mora, a ostatak ljeta ih više ne nosimo. Također da jedna velika marama može riješiti jako puno modnih dilemma.