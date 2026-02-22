403 Forbidden

Moda
KLJUČNI KOMAD

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar

Žena.hr
22. veljače 2026.
Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
Profimedia
Viđene na modnim pistama najvećih svjetskih modnih kuća, statement suknje postaju simbol povratka ženstvenosti i osobnog izraza, ali i praktičan komad koji se jednako lako nosi u posebnim prilikama, kao i uz jednostavnu bijelu majicu u svakodnevnim kombinacijama

Kako se približavaju topliji dani, haljine i suknje ponovno dolaze u središte modne pažnje. Proljeće tradicionalno označava povratak laganijih materijala i ženstvenih silueta, no ove sezone suknje zauzimaju posebno mjesto. Umjesto klasičnih i neutralnih modela, modna scena okreće se upečatljivim krojevima i teksturama koji sami po sebi postaju glavni naglasak svake kombinacije. Statement suknja tako se nameće kao ključni komad proljetne garderobe - odvažna, razigrana i vizualno snažna.

Trend je jasno potvrđen na modnim pistama najvećih svjetskih kuća. Dizajneri su suknju stavili u prvi plan kolekcija, predstavljajući je u brojnim varijacijama  - od resica i perja do voluminoznih i skulpturalnih formi te jarkih boja i uzoraka. Među brendovima koji su se posebno istaknuli nalaze se Prada, Alaïa, Proenza Schouler, Khaite, Dries Van Noten i Alexander McQueen, koji su suknju interpretirali kao središnji element suvremene ženstvenosti. Posebnu pažnju privukle su i kolekcije kuća poput Bottega Venete, Balenciage, Diora i Chanela, gdje su statement suknje dobile gotovo couture karakter kroz bogate detalje, vezenje i dramatične siluete.

Ono što ovaj trend čini posebno privlačnim jest njegova svestranost. Iako su statement suknje idealne za svečanije prilike, one se jednako lako uklapaju u svakodnevne kombinacije. Nositi ih uz običnu bijelu majicu, jednostavan top ili lagani pletivi komad znači stvoriti kontrast između upečatljivog i minimalističkog, što rezultira modernim i nenametljivo chic izgledom. Upravo ta mogućnost stiliziranja daje statement suknjama dodatnu vrijednost u ormaru.

Stručnjaci iz modne industrije ističu kako se posljednjih sezona vidi pomak prema odjevnim komadima koji su istovremeno izražajni i dugoročno nosivi. Prema mišljenju predstavnika kupaca luksuznih robnih kuća poput Harrodsa, statement suknje savršeno odgovaraju želji za individualnošću i prilagodljivošću. Jedan upečatljiv komad može se kombinirati na više načina i prilagoditi različitim prilikama, čime postaje praktičan, ali i emocionalno snažan dio garderobe.

Bez imalo sumnje, statement suknja ove će sezone biti jedan od najvažnijih modnih aduta. Ona simbolizira povratak naglašenoj ženstvenosti, ali i potrebu za dozom autentičnosti u svakodnevnom odijevanju. Bilo da je riječ o voluminoznim modelima, bogatim teksturama ili snažnim bojama, ovaj trend nudi bezbroj mogućnosti za stilsku igru. U nastavku donosimo favorite iz high street ponude koji potvrđuju da statement suknja ne mora ostati rezervirana samo za modne piste, već može postati dostupna i nosiva u svakodnevnoj proljetnoj garderobi.

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
Arket - 99 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
Massimo Dutti - 99,95 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
H&M - 49,99 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
H&M - 34,99 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
H&M - 29,99 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
H&M - 34,99 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
Zara - 49,95 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
Zara - 35,95 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
Zara - 35,95 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
Zara - 39,95 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
Zara - 35,95 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
Zara - 25,95 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
& Other Stories - 119 €

Nova sezona u znaku statement suknji: Izdvajamo modele koji će osvježiti ormar
& Other Stories - 149 €

Pročitajte još o:
SuknjeHigh Street PonudaModa
