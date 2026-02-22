Varivo sa slanutkom: Puni proteina i zdravi recepti za svaki dan

Slanutak je jedna od onih namirnica koja zaslužuje češće mjesto na našem jelovniku – bogat je biljnim proteinima, vlaknima i mineralima, a pritom je vrlo povoljan i lako dostupan. U kombinaciji s povrćem pretvara se u ukusna i zasitna variva koja su idealna za brzi ručak tijekom tjedna, ali i za zdraviji obiteljski obrok

Slanutak, poznat i kao čičvarda ili garbanzo grah, tisućljećima je temeljna namirnica mediteranske i bliskoistočne kuhinje, a danas s punim pravom nosi titulu superhrane. Ova skromna, ali moćna mahunarka idealna je baza za krepka i zdrava variva koja griju u hladnijim danima, a zbog svoje pristupačne cijene i nutritivne vrijednosti zaslužuje stalno mjesto u svakoj smočnici.

Bogatstvo slanutka ne leži samo u njegovom orašastom okusu, već i u impresivnom nutritivnom profilu. Izvrstan je izvor biljnih bjelančevina i vlakana, ključnih za dugotrajan osjećaj sitosti i zdravu probavu. Obiluje i mineralima poput željeza, magnezija i mangana te vitaminima B-skupine, osobito folnom kiselinom. Zbog niskog glikemijskog indeksa pomaže u održavanju stabilne razine energije, što ga čini odličnim izborom za uravnotežen obrok. Bilo da koristite sušeni slanutak, koji zahtijeva prethodno namakanje, ili onaj iz konzerve za brže obroke, njegove su mogućnosti bezgranične.

Mediteranska čičvarda

Ovo tradicionalno varivo esencija je mediteranskih okusa, jednostavno za pripremu, a iznimno bogato i utješno. Tajna kremastije teksture leži u malom triku: blendanju dijela variva.

Sastojci:

dvije konzerve slanutka (ukupno oko 800 g), ocijeđenog i ispranog

jedna veća glavica luka

dvije mrkve

jedna stabljika celera

tri režnja češnjaka

jedna konzerva sjeckane rajčice (400 g)

jedan lovorov list

maslinovo ulje, sol, svježe mljeveni papar

žličica sušenog origana

šaka svježeg peršina

Priprema:

Na maslinovom ulju u većem loncu pirjajte sitno sjeckani luk, mrkvu i celer oko pet do sedam minuta, dok povrće ne omekša.

Dodajte nasjeckani češnjak, origano i lovorov list te pirjajte još minutu dok ne zamiriše.

Umiješajte ocijeđeni slanutak i kratko ga tostirajte sa začinima.

Dodajte sjeckanu rajčicu i oko pola litre vode ili povrtnog temeljca. Posolite i popaprite.

Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno dvadeset i pet minuta.

Za gušću teksturu, izvadite jednu do dvije šeflje variva, usitnite ih štapnim mikserom ili u blenderu te vratite u lonac.

Na kraju umiješajte nasjeckani svježi peršin i poslužite uz krišku prepečenog kruha.

Varivo s crvenom lećom i kurkumom

Kombinacija slanutka i crvene leće stvara gusto i hranjivo varivo koje je gotovo za manje od pola sata. Crvena leća se brzo kuha i prirodno zgušnjava jelo, dok začini poput kurkume i kumina daju dašak orijentalne arome.

Sastojci:

jedna konzerva slanutka (400 g), ocijeđenog

150 g crvene leće, isprane

jedna glavica luka

jedna crvena paprika

dvije žličice kumina

jedna žličica kurkume

prstohvat čilija (po želji)

sok pola limuna

Priprema:

Na ulju pirjajte sjeckani luk i papriku narezanu na kockice dok ne omekšaju.

Dodajte ispranu crvenu leću, kumin, kurkumu i čili. Sve zajedno kratko popržite.

Ulijte oko 800 ml vode ili temeljca, promiješajte i kuhajte petnaestak minuta dok se leća ne počne raspadati.

Dodajte ocijeđeni slanutak i kuhajte još pet minuta.

Prije posluživanja umiješajte svježe iscijeđeni sok limuna koji će podići sve okuse.

Varivo sa špinatom i ružmarinom

Ovo je lagana, a nutritivno bogata verzija, savršena za brzi i zdravi ručak tijekom tjedna. Svježi špinat dodaje se na samom kraju kako bi zadržao svoju jarku boju i hranjive tvari.

Sastojci:

dvije konzerve slanutka (800 g), ocijeđenog

200 g svježeg špinata ili blitve

jedna glavica luka

četiri režnja češnjaka

jedna konzerva sjeckane rajčice (400 g)

jedna grančica svježeg ružmarina (ili žličica sušenog)

maslinovo ulje, sol, papar

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte sjeckani češnjak i ružmarin pa pirjajte još minutu.

Ulijte sjeckanu rajčicu, posolite, popaprite i kuhajte na laganoj vatri desetak minuta.

Dodajte slanutak i podlijte s malo vode ako je pregusto. Kuhajte zajedno još desetak minuta.

Na samom kraju maknite lonac s vatre i umiješajte svježi špinat. Miješajte dok ne povene od topline variva, što traje samo minutu ili dvije.

Bilo da se odlučite za tradicionalni mediteranski okus, egzotične začine ili brzu zelenu varijantu, slanutak je dokaz da najjednostavnije namirnice često pružaju najviše. Ova krepka i zdrava variva unijet će toplinu u vaš dom i postati omiljeni obroci kojima ćete se uvijek rado vraćati.