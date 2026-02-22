Varivo sa slanutkom: Puni proteina i zdravi recepti za svaki dan
Slanutak, poznat i kao čičvarda ili garbanzo grah, tisućljećima je temeljna namirnica mediteranske i bliskoistočne kuhinje, a danas s punim pravom nosi titulu superhrane. Ova skromna, ali moćna mahunarka idealna je baza za krepka i zdrava variva koja griju u hladnijim danima, a zbog svoje pristupačne cijene i nutritivne vrijednosti zaslužuje stalno mjesto u svakoj smočnici.
Bogatstvo slanutka ne leži samo u njegovom orašastom okusu, već i u impresivnom nutritivnom profilu. Izvrstan je izvor biljnih bjelančevina i vlakana, ključnih za dugotrajan osjećaj sitosti i zdravu probavu. Obiluje i mineralima poput željeza, magnezija i mangana te vitaminima B-skupine, osobito folnom kiselinom. Zbog niskog glikemijskog indeksa pomaže u održavanju stabilne razine energije, što ga čini odličnim izborom za uravnotežen obrok. Bilo da koristite sušeni slanutak, koji zahtijeva prethodno namakanje, ili onaj iz konzerve za brže obroke, njegove su mogućnosti bezgranične.
Mediteranska čičvarda
Ovo tradicionalno varivo esencija je mediteranskih okusa, jednostavno za pripremu, a iznimno bogato i utješno. Tajna kremastije teksture leži u malom triku: blendanju dijela variva.
Sastojci:
- dvije konzerve slanutka (ukupno oko 800 g), ocijeđenog i ispranog
- jedna veća glavica luka
- dvije mrkve
- jedna stabljika celera
- tri režnja češnjaka
- jedna konzerva sjeckane rajčice (400 g)
- jedan lovorov list
- maslinovo ulje, sol, svježe mljeveni papar
- žličica sušenog origana
- šaka svježeg peršina
Priprema:
- Na maslinovom ulju u većem loncu pirjajte sitno sjeckani luk, mrkvu i celer oko pet do sedam minuta, dok povrće ne omekša.
- Dodajte nasjeckani češnjak, origano i lovorov list te pirjajte još minutu dok ne zamiriše.
- Umiješajte ocijeđeni slanutak i kratko ga tostirajte sa začinima.
- Dodajte sjeckanu rajčicu i oko pola litre vode ili povrtnog temeljca. Posolite i popaprite.
- Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno dvadeset i pet minuta.
- Za gušću teksturu, izvadite jednu do dvije šeflje variva, usitnite ih štapnim mikserom ili u blenderu te vratite u lonac.
- Na kraju umiješajte nasjeckani svježi peršin i poslužite uz krišku prepečenog kruha.
Varivo s crvenom lećom i kurkumom
Kombinacija slanutka i crvene leće stvara gusto i hranjivo varivo koje je gotovo za manje od pola sata. Crvena leća se brzo kuha i prirodno zgušnjava jelo, dok začini poput kurkume i kumina daju dašak orijentalne arome.
Sastojci:
- jedna konzerva slanutka (400 g), ocijeđenog
- 150 g crvene leće, isprane
- jedna glavica luka
- jedna crvena paprika
- dvije žličice kumina
- jedna žličica kurkume
- prstohvat čilija (po želji)
- sok pola limuna
Priprema:
- Na ulju pirjajte sjeckani luk i papriku narezanu na kockice dok ne omekšaju.
- Dodajte ispranu crvenu leću, kumin, kurkumu i čili. Sve zajedno kratko popržite.
- Ulijte oko 800 ml vode ili temeljca, promiješajte i kuhajte petnaestak minuta dok se leća ne počne raspadati.
- Dodajte ocijeđeni slanutak i kuhajte još pet minuta.
- Prije posluživanja umiješajte svježe iscijeđeni sok limuna koji će podići sve okuse.
Varivo sa špinatom i ružmarinom
Ovo je lagana, a nutritivno bogata verzija, savršena za brzi i zdravi ručak tijekom tjedna. Svježi špinat dodaje se na samom kraju kako bi zadržao svoju jarku boju i hranjive tvari.
Sastojci:
- dvije konzerve slanutka (800 g), ocijeđenog
- 200 g svježeg špinata ili blitve
- jedna glavica luka
- četiri režnja češnjaka
- jedna konzerva sjeckane rajčice (400 g)
- jedna grančica svježeg ružmarina (ili žličica sušenog)
- maslinovo ulje, sol, papar
Priprema:
- Na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte sjeckani češnjak i ružmarin pa pirjajte još minutu.
- Ulijte sjeckanu rajčicu, posolite, popaprite i kuhajte na laganoj vatri desetak minuta.
- Dodajte slanutak i podlijte s malo vode ako je pregusto. Kuhajte zajedno još desetak minuta.
- Na samom kraju maknite lonac s vatre i umiješajte svježi špinat. Miješajte dok ne povene od topline variva, što traje samo minutu ili dvije.
Bilo da se odlučite za tradicionalni mediteranski okus, egzotične začine ili brzu zelenu varijantu, slanutak je dokaz da najjednostavnije namirnice često pružaju najviše. Ova krepka i zdrava variva unijet će toplinu u vaš dom i postati omiljeni obroci kojima ćete se uvijek rado vraćati.