Moda
STILSKI HIT

Outfit sa špice koji bismo kopirale od glave do pete: Karirano, kristali i luksuzna torba

Žena.hr
21. veljače 2026.
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Plavo-crveni karirani kaput privlači poglede bez greške, a diskretni kristali daju mu dozu glamura. Ova dama pokazala je da karirano može biti istovremeno razigrano i profinjeno

Subotnja zagrebačka špica još je jednom dokazala da stil ne poznaje godišnja doba - samo dobar stav. U moru klasičnih zimskih kombinacija, jedna dama istaknula se efektnim kariranim kompletom koji spaja razigranost i profinjenost na najbolji mogući način. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf. 

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Srce outfita bio je MAX&Co. Raoul kaput s aplikacijama od kristala, oversize model s dvorednim kopčanjem, u vibrantnom plavo-crvenom kariranom uzorku. Rukavi ukrašeni su diskretnim kristalima, što cijelom kaputu daje dozu glamura. A-kroj kaputa ističe ženstvenu siluetu, dok dužina iznad koljena i široki reveri zadržavaju dozu modne ozbiljnosti. Ispod toga je provirivala crna dolčevita – bezvremenski klasik koji smiruje uzorak i stvara potrebnu ravnotežu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Crne neprozirne najlonke i klasične kožne cipele s detaljima savršeno su zaokružile look. Riječ je o modelu Bella Brogues by MAX&Co., chunky cipelama na vezanje koje kombiniraju glatku u kožu s printom guštera te resice ukrašene svjetlucavim kristalima. Zaobljeni trapezni vrh, Oxford vezanje i niska potpetica s gumenom potplatom daju im chic pariški vibe. Kod ovih cipela instaliranih muškim modelima zanimljivo je i to što se resice s ukrasima mogu po potrebi skinuti. 

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Posebno se ističe i luksuzna Louis Vuitton Pochette Métis torba načinjena od Monogram Empreinte kože.  Velike sunčane naočale i prepoznatljiv crveni ruž podižu cijeli look na višu razinu – još jedna savršen primjer da detalji čine razliku.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ova kombinacija potvrđuje da karirano nikada ne izlazi iz mode, ali i da hrabro biranje uzoraka može biti itekako elegantno.

