Najljepša obuća za toplije dane već je tu: Balerinke i sandale u trendi izdanju

Iako kalendarski još nismo zakoračili u proljeće, prve kolekcije obuće već donose dašak toplijih dana. U ponudu su stigle balerinke i sandale koje se savršeno uklapaju u svakodnevne kombinacije i najavljuju topliju sezonu

Dok zima još traje, modne kolekcije već jasno poručuju - vrijeme je da razmišljamo o toplijim danima. U high street ponudu stigli su prvi modeli balerinki i sandala koji najavljuju proljetno-ljetne trendove i donose svježu energiju u svakodnevne kombinacije. Od minimalističkih balerinki do sandala s tankim remenčićima, nova sezona naglasak stavlja na udobnost, jednostavne linije i suptilnu eleganciju.

Posebno se ističu balerinke koje se vraćaju u velikom stilu, ali u modernijem i profinjenijem izdanju. Minimalistički modeli s čistim linijama savršeno se uklapaju u svakodnevne outfite, bilo da ih nosiš uz traperice, lagane hlače ili midi suknje. Veliki trend su i balerinke od brušene kože koje cijelom looku daju dozu mekoće i luksuza, dok Mary Jane modeli s tankim remenčićem preko rista donose blagi retro šarm i podsjećaju na estetiku pariškog chica.

Kada je riječ o sandalama, ove sezone dominiraju modeli s remenčićima koji naglašavaju stopalo i stvaraju ženstvenu siluetu. Idealne su za dnevne kombinacije, ali i za večernje izlaske kada želiš izgledati dotjerano bez visokih potpetica. Uz njih, sve veću popularnost imaju japanke u urbanom, modno osviještenom izdanju - više nisu rezervirane samo za plažu, već se kombiniraju s lanenim hlačama, haljinama i oversized košuljama. Mule natikače na petu također se vraćaju u fokus, nudeći savršenu ravnotežu između elegancije i praktičnosti.

Nove kolekcije obuće osmišljene su tako da se lako uklope u različite stilove i prilike, od ležernih dnevnih šetnji do poslovnih kombinacija i večernjih izlazaka. Prirodni materijali i suptilni detalji čine ove modele dugoročno nosivima, a ne samo prolaznim trendom.

Ako već sada želiš osvježiti garderobu i pripremiti se za prve sunčane dane, balerinke i sandale iz novih kolekcija savršen su početak. Donose osjećaj lakoće, nagovještaj ljeta i onu posebnu dozu optimizma koju uvijek povezujemo s dolaskom toplijih dana. U nastavku donosimo favorite iz aktualne ponude koji će obilježiti početak nove sezone.

Zara - 35,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 99,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 29,95 €

Mango - 39,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 149,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 45,99 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €