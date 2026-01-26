Sniženje u Bershki i Stradivariusu: Trendi komadi po znatno nižim cijenama

Popusti u Bershki i Stradivariusu idu preko 50 posto, što je savršena prilika za osvježavanje garderobe po znatno povoljnijim cijenama. Ova dva popularna high street brenda poznata su po trendi, nosivim komadima koji prate aktualne modne smjernice, a upravo se sada na njihovim policama mogu pronaći pravi modni ulovi za svaki stil, često i po svega nekoliko eura

Sniženja su u punom jeku, a popusti u mnogim trgovinama dosežu i iznad 50 posto, što znači da je ovo idealan trenutak za pametnu kupnju. Povoljne cijene, veliki izbor i atraktivni komadi razlog su zašto se modni entuzijasti uvijek iznova vraćaju sezonskim rasprodajama. Među brendovima koji se posebno ističu svojom ponudom ove zime svakako su Bershka i Stradivarius, poznati po trendi komadima koji prate aktualne modne trendove, ali ostaju dostupni širokom krugu kupaca.

Bershka je već godinama sinonim za urbani stil, mladenačku energiju i odvažnije trendove, dok Stradivarius nudi nešto ženstveniji, elegantniji pristup modi, s naglaskom na nosive komade koji se lako uklapaju u svakodnevne kombinacije. Upravo ta raznolikost čini ova dva brenda idealnim izborom tijekom sniženja, jer svatko može pronaći nešto za sebe, bez obzira na osobni stil.

Trenutačna sniženja donose priliku da po svega nekoliko eura uloviš kul komade koji će osvježiti garderobu. Od toplog pletiva i klasičnih hlača, preko trendi topova i haljina, pa sve do jakni i modnih dodataka, ponuda je iznenađujuće bogata. Uz malo strpljenja, moguće je pronaći kvalitetne i nosive komade koji će izgledati aktualno i izvan sezone sniženja.

Kako bismo ti olakšali potragu, u nastavku donosimo naše favorite sa sniženja u Bershki i Stradivariusu, s popustima od 50 posto, koje se zaista isplati dodati u garderobu.

Bershka - 29,99 €

Bershka, kožna jakna - 29,99 €

Bershka - 29,99 €

Bershka - 19,99 €

Bershka, traperice - 9,99 €

Bershka - 29,99 €

Stradivarius, jakna - 29,99 €

Stradivarius, pulover - 9,99 €

Stradivarius, jakna - 19,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius, kardigan - 9,99 €

Stradivarius, pulover - 9,99 €

Stradivarius, kožna torba - 15,99 €

Stradivarius, jakna - 19,99 €

Bershka, hlače - 7,99 €

Bershka, traperice - 9,99 €