Smeđe nijanse preuzele zagrebačku špicu: Dvije dame zablistale u toplim tonovima

Savršen gradski styling dokazuje da smeđa nije 'dosadna' boja, nego može stvoriti fantastične elgantne dnevne kombinacije

Proljeće je pred vratila i polako skidamo bunde, šalove i kape, ali još uvijek nosimo kapute. Sada je pravo vrijeme da se potpuno istaknu pod sunčevim zrakama. Upravo takvu kombinaciju pronašli smo na zagrebačkoj špici, dvije lijepe mlade žene izgledale su elegantno u kaputima smeđe boje, a ekskluzivno za Žena.hr fotografirao ih je Dosadni Fotograf.

Prva dama bira klasičan dugi kaput u srednje smeđoj boji, stegnut u struku kako bi naglasio siluetu. Ispod se nazire crna kombinacija, a cijeli look zaokružuju crne kožne čizme s nešto robusnijim potplatom koje daju dozu urbanog štiha. U ruci nosi strukturiranu crnu torbu Mini Sac Zara minimalističkog dizajna, savršenu za dnevne obaveze, dok smeđe sunčane naočale dodatno povezuju priču i daju joj pomalo filmski vibe.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Njezina stylish pratnja odlučila se za tamniju, čokoladnu verziju kaputa od brušne kože, također s vezanjem u struku, čime postiže ženstvenu i profinjenu liniju. Oko vrata je nonšalantno prebacila svijetlosmeđi šal koji unosi dinamiku i razbija monokromatsku paletu. Visoke kožne čizme u tamnoj nijansi dodatno izdužuju figuru, a pravi modni "šećer na kraju" je bež torbica s prepoznatljivim dvostrukim GG logotipom i zlatnim lancem – riječ je o Gucci modelu iz popularne Marmont linije. Mali, ali upečatljiv luksuzni detalj koji cijelu kombinaciju podiže na višu razinu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Obje su se odlučile za igru tonova iste boje, ali svaka na svoj način – jedna s dozom poslovne ozbiljnosti, druga s diskretnim luksuznim potpisom. Rezultat? Savršen gradski styling koji dokazuje da smeđa nije "dosadna" boja, nego može stvoriti fantastične elgantne dnevne kombinacije.