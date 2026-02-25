Sudbinski dani pred nama: Ljubavni horoskop za kraj veljače

Posljednji tjedan veljače 2026. godine donosi intenzivnu i slojevitu astrološku sliku koja će značajno utjecati na naše emocionalne i ljubavne živote. Ovo je tjedan u kojem će strpljenje, iskrenost i hrabrost biti ključni za navigaciju kroz ljubavne izazove i (ne)prilike

Dok se opraštamo od veljače, ulazimo u razdoblje dubokih preispitivanja, iznenadnih promjena i romantičnih povrataka u prošlost. Nebeska pozornica bit će dinamična, obilježena retrogradnim Merkurom, napetim kvadratom Marsa i Urana, ali i nježnim aspektima Venere koji nude utjehu i nadu.

Tjedan kontrasta: između snova i naglih buđenja

Sve počinje pod utjecajem sanjivih riba, znaka u kojem se nalaze Sunce, Venera i Merkur. Ta energija potiče romantiku, empatiju i idealizam. Početak tjedna, 22. veljače, obilježava predivan trigon između Venere u ribama i Jupitera u raku, aspekt koji donosi optimizam, emocionalnu ekspanziju i prilike za produbljivanje veza. Ipak, idila neće dugo potrajati.

Ključni događaj tjedna je početak retrogradnog hoda Merkura, koji 26. veljače kreće unatrag u znaku riba. Ovo je klasičan period za nesporazume, odgođene planove i povratak bivših ljubavi na scenu. Komunikacija postaje nejasna, a sentimentalnost nas može navesti na pogrešne zaključke. Savjet je usporiti, ne donositi velike odluke i iskoristiti ovo vrijeme za preispitivanje postojećih odnosa. Vrhunac napetosti stiže 27. veljače, kada Mars u vodenjaku formira eksplozivan kvadrat s Uranom u biku. Ovaj tranzit donosi iznenadne događaje, potrebu za slobodom i potencijalne sukobe ili čak prekide veza koje su na staklenim nogama. Ipak, kraj tjedna, 28. veljače, donosi dašak olakšanja konjunkcijom Merkura i Venere, koja omogućuje da iz srca izrazimo stare osjećaje i pronađemo zajednički jezik.

Unsplash

Horoskop po znakovima: kako prebroditi astrološke oluje?

Ovan

Saturn u vašem znaku potiče vas na ozbiljnost i introspekciju. Ovo nije tjedan za impulzivne poteze, već za suočavanje s vlastitim ograničenjima. Kvadrat Marsa i Urana može donijeti nemir u prijateljskim krugovima. Prije nego što reagirate, zapitajte se što je zaista važno. Strpljenje je vrlina koja će vam sada najviše koristiti.

Bik

Uran u vašem znaku, aktiviran Marsom, donosi neočekivane promjene. Mogući su prekidi ustaljenih rutina, a tenzije s posla mogle bi se preliti u privatni život. Komunikacija s partnerom bit će izazovna. Umjesto da se opirete promjenama, pokušajte razumjeti što vam one poručuju o vašim stvarnim potrebama.

Blizanci

Vaš vladar Merkur kreće retrogradno, što za vas znači period dubokog preispitivanja. Vrijeme je da razmislite o svojim vezama, kako sadašnjim tako i prošlim. Ne vjerujte svemu što čujete i budite oprezni s obećanjima. Razlikovanje pravih prijatelja od poznanika postaje ključna tema.

Rak

Jupiter u vašem znaku prima podršku od Venere, što vam donosi sreću i optimizam. Ovo je vaša prilika da zasjate i pokažete iskrenost u odnosima. Iako će opća atmosfera biti napeta, vi ćete pronaći način da unesete nadu i jasnoću u svoj ljubavni život.

Lav

Fokus je na partnerstvima. Možda ćete osjećati potrebu za kontrolom, ali ključ uspjeha leži u ranjivosti i otpuštanju. Dopustite partneru da vidi vašu nježniju stranu. Retrogradni Merkur traži dublju emocionalnu sigurnost i intimnost, a ne površne igre moći.

Djevica

Merkur kreće retrogradno u vašem polju partnerstva, što gotovo sigurno donosi nekoga iz prošlosti. Ovo je prilika da raščistite stare račune ili obnovite staru vezu, ali samo ako je utemeljena na iskrenosti. Vrijeme je da se oslobodite uloga koje vas guše.

Vaga

Ovo bi mogao biti tjedan odluke za vaše veze. Odnos koji je nestabilan mogao bi doći do točke pucanja oko 27. veljače. Nemojte se bojati pokazati autoritet i jasno reći što želite. Pravi partneri će cijeniti vašu odlučnost, čak i ako se ne slažu s vama.

Škorpion

Retrogradni Merkur u vašem polju ljubavi donosi duboka razmišljanja i moguće susrete s bivšima. Trigon Venere i Jupitera ide vam na ruku, pojačavajući vašu intuiciju i strast. Slušajte svoje srce, ono će vas nepogrešivo voditi kroz ovaj turbulentni period.

Strijelac

Komunikacija postaje teža, a misli vam mogu lutati prema prošlim ljubavima. Ako ste u vezi koja vas čini nesigurnima, sada bi mogla doći do prekretnice. Umjesto da se prepustite melankoliji, usredotočite se na njegovanje vlastite radosti kao vještine koja ne ovisi o drugima.

Jarac

Budite izuzetno pažljivi kako komunicirate s voljenom osobom. Retrogradni Merkur u vašem polju komunikacije može dovesti do velikih nesporazuma zbog sitnica. Srećom, Venera vam pomaže da pronađete prave riječi i pokažete brigu i pažnju.

Vodenjak

Mars u vašem znaku čini vas energičnima, ali i nestrpljivima. Kvadrat s Uranom donosi odlučujući trenutak u kojem ćete morati pokazati tko ste i za što se zalažete. Prolazite kroz osobnu transformaciju, a partner koji vas voli podržat će vašu evoluciju.

Ribe

Sva je akcija u vašem znaku. Sunce, Venera i retrogradni Merkur čine vas centrom svemira. Bit ćete nevjerojatno privlačni, ali i zbunjeni. Ovo je vrijeme za introspekciju i brigu o sebi. Poslušajte svoje tijelo i svoje potrebe; ne morate svima biti na raspolaganju.

Dok se prašina bude slijegala, ovaj tjedan će se pokazati kao nužan kozmički reset. Turbulentni tranziti služe da nas oslobode onoga što više ne funkcionira i podsjete na ono što je uistinu važno. Oni koji prođu testove s iskrenošću i hrabrošću, iz ovog će razdoblja izaći s jasnijim i autentičnijim vezama.