Leopard palačinke: Slasni i pomalo divlji recept koji morate probati

Tri boje, divlji uzorak i savršena tekstura pretvaraju svaku palačinku u malo umjetničko djelo - savršeno da oduševi goste ili običan obiteljski doručak pretvori u pravi spektakl. Naravno, osvojile su društvene mreže u trenu - svi peku palačinke s animal printom

Zaboravite obične palačinke - ove “leopard” palačinke osvojit će vas ne samo izgledom, nego i okusom. Tajna je u tri smjese različitih boja koje zajedno stvaraju spektakularni uzorak. Ove su palačinke idealne za doručak, međuobrok ili desert, a posljednih su dana postale pravi hit na društvenim mrežama. Pripremite se na kreativnu avanturu u kuhinji i naučite kako običnu palačinku pretvoriti u pravo umjetničko djelo.

♬ som original - Psychological Insight 囧 @ir.danik 🥞 Leopard crepes Ingredients: • 450 ml warm milk • 190 g all-purpose flour • 50 g butter (melted) • 50 g sugar • 2 eggs (size L) • a pinch of salt • cocoa powder • extra milk for adjusting the consistency Batter Preparation 1. In a bowl, whisk the eggs with sugar and a pinch of salt. 2. Pour in half of the milk and add all the flour. Mix well until smooth. 3. Add the remaining milk and the melted butter. Mix until fully combined. Divide the finished batter into three parts: • the largest portion, • a medium portion (about 250 ml), • the smallest portion (about 100 ml). Dividing the Batter 1️⃣ Main Portion (Base) • Do not add cocoa. • Add a little extra milk (about 100 ml) to make this batter slightly thinner than the others. ⚠️ This portion is poured over the design, so it should be as fluid as possible. This ensures the pancake turns out thin and delicate. 2️⃣ Medium Color (Spots) • Sift in about 1½ teaspoons of cocoa powder. • Add gradually, mixing each time. The color should be light chocolate — not too dark. These will be the main “leopard” spots. 3️⃣ Darkest Portion (Outline) • Add 3–4 teaspoons of cocoa powder to the smallest portion. • Add a little milk, as the cocoa will thicken the batter. The consistency should be smooth enough for drawing thin lines without them looking too thick. Cooking & Creating the Pattern 1. Heat a non-stick pancake pan over medium heat, then reduce to low. 2. Spoon small light-brown spots (the medium batter) onto the dry pan. 3. Transfer the darkest batter into a piping bag, cut a very small tip, and draw thin outlines around each spot. 4. Pour the main (light) batter over the design and gently spread to cover the surface evenly. Cook on low heat until the pancake is fully set. 5. Flip the pancake and cook the other side for up to one minute. Transfer immediately to a plate. ⸻ 🥞 Леопардові млинці Інгредієнти: • 450 мл теплого молока • 190 г пшеничного борошна • 50 г вершкового масла (розтопленого) • 50 г цукру • 2 яйця (категорія С0) • дрібка солі • какао-порошок • додатково: трохи молока для корекції консистенції Приготування тіста 1. У мисці змішайте вінчиком яйця з цукром і дрібкою солі. 2. Влийте половину молока та всипте все борошно. Добре перемішайте до однорідності. 3. Додайте решту молока і розтоплене вершкове масло. Перемішайте. Готове тісто розділіть на три частини: • найбільшу, • середню (приблизно 250 мл) • найменшу (приблизно 100 мл) Розподіл тіста 1️⃣ Основна частина (фон) • Какао не додаємо. • Долийте зовсім трохи молока (приблизно 100мл), щоб тісто стало трохи рідшим за інші частини. ⚠️ Саме ця частина заливається поверх малюнка, тому вона має бути максимально текучою — тоді млинець вийде тонкий і ніжний. 2️⃣ Середній колір (плями) • Просійте приблизно 1,5 ч. л. какао. • Додавайте невеликими порціями, щоразу перемішуючи. Колір має бути світло-шоколадний, не надто темний — це основні «леопардові» плями. 3️⃣ Найшоколадніша частина (контур) • У найменшу частину тіста додайте 3–4 ч. л. какао. • Обов’язково додайте трохи молока, оскільки через більшу кількість какао тісто стане густішим. Консистенція має бути зручною для малювання, щоб лінії не виходили грубими. Смаження та створення малюнка 1. Розігрійте млинцеву сковороду на середньому вогні. Зменшіть температуру на мінімум. 2. Спочатку нанесіть середній шоколадний колір — зробіть невеликі плями за допомогою ложки. 3. Найшоколаднішу частину перелийте у кондитерський мішок для зручності, зробіть дуже маленький надріз. По краях кожної плями намалюйте темний контур. 4. Влийте зверху основну (світлу) частину тіста, рівномірно розподіліть. Смажте на мінімальному вогні, поки млинець повністю не схопиться. 5. Переверніть млинець і потримайте з іншого боку лише до хвилини. Одразу перекладіть на тарілку. #easyrecipes #c #crepes

Recept: za 'divlje palačinke' s uzorkom leoparda

Sastojci za osnovnu smjesu:

1 šalica (oko 125 g) glatkog brašna

1 šalica (250 ml) mlijeka

1 veliko jaje

2 žlice šećera

½ žličice praška za pecivo

prstohvat soli

1-2 žlice otopljenog maslaca ili biljnog ulja

Za izradu uzorka leoparda:

Kakao prah

Tri posude za miješanje

(Po želji) Tri bočice s uskim vrhom za lakše nanošenje smjese

Priprema:

1. Napravite osnovnu smjesu: U jednoj posudi pomiješajte sve suhe sastojke. U drugoj posudi umutite jaje, mlijeko i otopljeni maslac. Postupno dodajte mokre sastojke suhima i miješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica.

2. Podijelite smjesu: Odvojite otprilike ¾ smjese u jednu posudu – to će biti vaša svijetla, osnovna smjesa. Ostatak podijelite na dva manja dijela u druge dvije posude.

3. Napravite boje: za srednje smeđu smjesu u jednu od manjih posuda dodajte 1 žličicu kakaa i dobro promiješajte. Za tamno smeđu smjesu u drugu manju posudu dodajte 3-4 žličice kakaa i dobro promiješajte dok ne dobijete tamnu boju. Ako je smjesa pregusta, dodajte kap mlijeka.

4. Crtanje uzorka: Zagrijte tavu na laganoj vatri. Pomoću žličice ili bočice, tamno smeđom smjesom crtajte nepravilne krugove ili oblike slova "C" po tavi. Pustite da se peku 15-20 sekundi.

5. Ispunite točke: U sredinu svakog tamnog oblika stavite točkicu srednje smeđe smjese. Pecite još 10-15 sekundi.

6. Završni korak: Preko cijelog uzorka prelijte svijetlu, osnovnu smjesu tako da pokrije cijelu tavu. Pecite palačinku kao i inače – kad se na površini pojave mjehurići, a rubovi postanu suhi, okrenite je i pecite još minutu s druge strane.

7. Palačinke se zatim poslužuju na elegantan način, prelivene slasnim umakom od naranče, šećera i maslaca te posute šećerom u prahu, što cijelom jelu daje notu sofisticiranosti. Uživajte!