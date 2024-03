Vraćaju li se skinny traperice opet u modu?

Navikli smo već da trendovi u svijetu mode dolaze i odlaze, a ponekad se izmjenjuju toliko brzo da ih ni ne stignemo pratiti. Tako su još donedavno gotovo svi modni stručnjaci tvrdili kako se omražene skinny jeans više nikad neće vratiti u modu, no čini se da bi se njihovo mišljenje uskoro moglo promijeniti.

Nakon godina nošenja ravnih hlača opuštenog kroja, uske traperice sada se opet vraćaju na modnu scenu. Skinny traperice bile su veliki hit početkom 2000-ih, a tada su ih nosile 'it' cure poput Kate Moss i Sienne Miller, uz boho prsluke i leopard print, navodi Elle. Kate, koja se smatra 'kraljicom skinny jeansa', od njih nikada nije ni odustala te ih često nosi, bez obzira na trendove, a i nedavno je viđena u opuštenim trapericama uskog kroja u kojima je djelovala jako 'chic'.

Posljednjih nekoliko godina, dominantni stilovi traperice bili su nosivi i udobni. Traperice širokih nogavica nude lakoću kretanja, dok cargo traperice dolaze s 'kul, ležernim šarmom. Čak i traperice bačvastih nogavica imaju svoje fanove jer su nevjerojatno udobne.

Ali skinny traperice? One baš i nisu oličenje udobnosti, a i ne laskaju svakoj figuri. Unatoč svemu tome, čini se da su se traperice uskog kroja polako, ali sigurno vratile na modnu scenu pa ih tako sve češće viđamo i u kolekcijama modnih brendova. Da se skinny jeans doista vratio u modu uvjerila nas je i Bella Hadid koja ih je nosila prošlog Božića, a u paru uskih traperica viđena je i Lila Moss, kćer slavne Kate Moss. Uski modeli traperica viđeni su i na Miu Miu reviji za jesen/zimu 2024., a uže siluete već su se pojavile i kod mnogih drugih dizajnera.

Nije trebalo dugo da se skinny traperice pojave i na TikToku pa se tako na ovoj društvenoj mreži već sada mogu pronaći brojni sadržaji koji predlažu kako kombinirati uske traperice u 2024. godini.

Kako ističu modni stručnjaci, uske traperice ne bi trebale biti previše uske pa je bolje izbjegavati modele koji u sebi imaju puno elastina. Ključno je postići 'skinny look', ali to ne znači da trebamo birati modele koji će biti toliko pripijeni da u njima ne možemo normalno sjesti. Na kraju krajeva, najbolje je odabrati one modele u kojima se osjećamo ugodno, bilo da je riječ o uskim ili pak širokim trapericama.

Možda smo posljednjih nekoliko godina ipak pretjerano kritizirali uske traperice. Naime, kada su stilizirane s pravim komadima, mogu djelovati itekako laskavo i trendi. Dobar par skinny traperica može ti vizualno izdužiti noge i ugladiti siluetu. Ovog puta trebali bismo biti mudriji te ih nositi na puno elegantniji način.

Dakako, traperice širokih nogavica i dalje su u modi, no za sve one koji se vesele povratku ovog trenda, u nastavku smo izdvojile neke od najljepših modela skinny traperica koje se već sada mogu pronaći u trgovinama high street brendova.

