Moda
NESVAKIDAŠNJE IZDANJE

Sivi komplet i cvjetići: Neobičan outfit gospodina sa špice nas je oduševio

Žena.hr
13. prosinca 2025.
Sivi komplet i cvjetići: Neobičan outfit gospodina sa špice nas je oduševio
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
Ovaj odvažan stil pokazuje da, bez obzira na godine, odjeća može biti izvor zabave i osobne kreativnosti

Na zagrebačkoj špici često viđamo atraktivne i trendovske outfite. Iako je već poznato da su dame glavne zvijezde zagrebačkih ulica, nerijetko nas iznenade i muškarci.

Upravo se jedan takav gospodn prošetao centrom grada u prepoznatljivom i upečatljivom outfitu koji spaja klasičan stil s modernim kreativnim elementima. Na sebi ima sivi kaput sa cvjetnim uzorkom, u kojem dominiraju ružičaste i crvene ruže na tamno sivoj podlozi. Ovaj detalj daje outfit-u živost i boju, stvarajući kontrast s njegovim starijim, klasičnim izgledom.

Sivi komplet i cvjetići: Neobičan outfit gospodina sa špice nas je oduševio
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Kaput je upario s odgovarajućim hlačama koje također imaju isti cvjetni uzorak, čineći cijeli set usklađenim. Iako je odjeća složena i bogata u svom dizajnu, gospodin je odlučio nositi jednostavan crni par cipela, što odražava njegovu sklonost da zadrži ravnotežu između udobnosti i stila.

Za dodatak, tu je plavi šal, koji unosi dodatnu boju u cijeli outfit, no i dalje ostaje dovoljno suzdržan kako bi kaput i hlače ostali u prvom planu. Ovaj odvažan stil pokazuje da, bez obzira na godine, odjeća može biti izvor zabave i osobne kreativnosti.

U konačnici, ovaj outfit je izvrstan primjer kako stariji muškarci mogu odabrati odjeću koja je i moderna i zabavna, bez gubitka elegancije.

Sivi komplet i cvjetići: Neobičan outfit gospodina sa špice nas je oduševio
Hot.hr

NESVAKIDAŠNJE IZDANJE
Sivi komplet i cvjetići: Neobičan outfit gospodina sa špice nas je oduševio