403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za nedjelju: Ovnovi će iznenada trošiti novce, rakovi bez drame

Žena.hr
13. prosinca 2025.
Horoskop za nedjelju: Ovnovi će iznenada trošiti novce, rakovi bez drame
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Nemojte se iznenaditi ako druga strana prema vama ispolji crtu agresivnosti. Neka na jedno uho uđe, a na drugo neka izađe. POSAO: Dopustit ćete sebi jedan iznenadni izdatak kako biste se utješili od frustracija što vam stvari baš i ne idu glatko. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite polako.

Bik

LJUBAV: Pred vama je jedan pomalo frustrirajući dan u kom stvari neće ići onako kako biste vi željeli, ali neće biti ni ničeg drastičnog. POSAO: Očekujte sponzore na koje drugi ne računaju. Danas će se pokazati da ste imali dobar nos. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

Blizanci

LJUBAV: Rado biste definirali svoj status u jednom odnosu, ali vam okolnosti neće dopustiti da to učinite. Nije još sve jasno. POSAO: Uslijedit će iznenađenje od strane nadređenih. Novi zadaci zahtijevaju i nove talente. ZDRAVLJE&SAVJET: Izgladite nesporazume.

Rak

LJUBAV: Danas nećete biti sigurni kako se postaviti u jednoj ljubavnoj situaciji. Sve će se po vašim kriterijima odvijati prebrzo. POSAO: Malo po malo vi ćete se drugima uvući pod kožu i oni vas počinju prihvaćati kao netko bez koga se ne može raditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dramite, nego se snađite.

Lav

LJUBAV: Imat ćete dobar balans između osjećaja i razuma. Znat ćete se postaviti onako kako treba, a partner će to cijeniti. POSAO: Pojavit će se iznenadna potreba da se zaokruži jedna cjelina. Potrudit ćete se to finiširati najbolje što znate. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate utjecaja na druge.

Djevica

LJUBAV: Vaše zabave i druženja nastavit će se jednakim intenzitetom kao i do sada. Bit ćete sretni i zadovoljni. POSAO: Oni koji puno pričaju obično kad tad drugima dosade. Pazite da se ne uključite u tu kategoriju. DRAVLJE&SAVJET: Bit ćete lijepi.

Vaga

LJUBAV: Neki će misliti da ih nitko ne voli i trpjet će svu težinu čežnje. Oni u vezama osjećat će se usamljeno unatoč svemu. POSAO: Danas opet shvaćate da su mogućnosti jedno, a stvarnost drugo. Bit će potrebna mudrost da nađete ravnotežu. ZDRAVLJE&SAVJET: Maštat ćete.

Škorpion

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama danas će pokušati obnoviti svoj odnos pomoću erotike i seksa. Malo će prenagliti. POSAO: Vjerojatno ćete za dlaku izbjeći raspravu. Tako je i bolje. Također odustanite od gunđanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ustrajte, ali ne žurite.

Strijelac

LJUBAV: Računajte na povećanu osjetljivost partnera ili će vaši osobni odnosi biti podložni najsuptilnijim vibracijama. POSAO: Neki će mijenjati trenutačne poslovne planove kako bi se bolje prilagodili situaciji. Ostali će odmarati. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba reći istinu.

Jarac

LJUBAV: Pokušat ćete spojiti emocije i veselje. U tome ćete gotovo sigurno uspjeti. Mnogi će započeti novo poznanstvo. POSAO: Većina vas danas će raditi s puno duha, šarma i otvorenosti. Ništa im neće biti teško. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na iskrenost.

Vodenjak

LJUBAV: Tek što ste učinili jedan korak prema naprijed, već idu bar dva prema nazad. Nedostaje vam strpljenja i takta. POSAO: Vjerojatno ćete danas na poslu biti površni. Bit će vam stalo samo da odradite ono što se mora. ZDRAVLJE&SAVJET: Povucite se u osamu i mir.

Ribe

LJUBAV: Male dvojbe bit će povezane s uređenjem zajedničkog prostora ili doma. Bit ćete zbunjeni, ali ne toliko da ne funkcionirate. POSAO: Danas se povezujete sa suradnicima iz drugih mjesta. Posebno dobro je onim zaposlenim u uslužnim djelatnostima. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite sabrani.

Pročitajte još o:
Horoskop NedjeljaDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za nedjelju: Ovnovi će iznenada trošiti novce, rakovi bez drame