Horoskop za nedjelju: Ovnovi će iznenada trošiti novce, rakovi bez drame

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Nemojte se iznenaditi ako druga strana prema vama ispolji crtu agresivnosti. Neka na jedno uho uđe, a na drugo neka izađe. POSAO: Dopustit ćete sebi jedan iznenadni izdatak kako biste se utješili od frustracija što vam stvari baš i ne idu glatko. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite polako.

Bik

LJUBAV: Pred vama je jedan pomalo frustrirajući dan u kom stvari neće ići onako kako biste vi željeli, ali neće biti ni ničeg drastičnog. POSAO: Očekujte sponzore na koje drugi ne računaju. Danas će se pokazati da ste imali dobar nos. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

Blizanci

LJUBAV: Rado biste definirali svoj status u jednom odnosu, ali vam okolnosti neće dopustiti da to učinite. Nije još sve jasno. POSAO: Uslijedit će iznenađenje od strane nadređenih. Novi zadaci zahtijevaju i nove talente. ZDRAVLJE&SAVJET: Izgladite nesporazume.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

LJUBAV: Danas nećete biti sigurni kako se postaviti u jednoj ljubavnoj situaciji. Sve će se po vašim kriterijima odvijati prebrzo. POSAO: Malo po malo vi ćete se drugima uvući pod kožu i oni vas počinju prihvaćati kao netko bez koga se ne može raditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dramite, nego se snađite.

Lav

LJUBAV: Imat ćete dobar balans između osjećaja i razuma. Znat ćete se postaviti onako kako treba, a partner će to cijeniti. POSAO: Pojavit će se iznenadna potreba da se zaokruži jedna cjelina. Potrudit ćete se to finiširati najbolje što znate. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate utjecaja na druge.

Djevica

LJUBAV: Vaše zabave i druženja nastavit će se jednakim intenzitetom kao i do sada. Bit ćete sretni i zadovoljni. POSAO: Oni koji puno pričaju obično kad tad drugima dosade. Pazite da se ne uključite u tu kategoriju. DRAVLJE&SAVJET: Bit ćete lijepi.

Vaga

LJUBAV: Neki će misliti da ih nitko ne voli i trpjet će svu težinu čežnje. Oni u vezama osjećat će se usamljeno unatoč svemu. POSAO: Danas opet shvaćate da su mogućnosti jedno, a stvarnost drugo. Bit će potrebna mudrost da nađete ravnotežu. ZDRAVLJE&SAVJET: Maštat ćete.

Škorpion

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama danas će pokušati obnoviti svoj odnos pomoću erotike i seksa. Malo će prenagliti. POSAO: Vjerojatno ćete za dlaku izbjeći raspravu. Tako je i bolje. Također odustanite od gunđanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ustrajte, ali ne žurite.

Strijelac

LJUBAV: Računajte na povećanu osjetljivost partnera ili će vaši osobni odnosi biti podložni najsuptilnijim vibracijama. POSAO: Neki će mijenjati trenutačne poslovne planove kako bi se bolje prilagodili situaciji. Ostali će odmarati. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba reći istinu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jarac

LJUBAV: Pokušat ćete spojiti emocije i veselje. U tome ćete gotovo sigurno uspjeti. Mnogi će započeti novo poznanstvo. POSAO: Većina vas danas će raditi s puno duha, šarma i otvorenosti. Ništa im neće biti teško. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na iskrenost.

Vodenjak

LJUBAV: Tek što ste učinili jedan korak prema naprijed, već idu bar dva prema nazad. Nedostaje vam strpljenja i takta. POSAO: Vjerojatno ćete danas na poslu biti površni. Bit će vam stalo samo da odradite ono što se mora. ZDRAVLJE&SAVJET: Povucite se u osamu i mir.

Ribe

LJUBAV: Male dvojbe bit će povezane s uređenjem zajedničkog prostora ili doma. Bit ćete zbunjeni, ali ne toliko da ne funkcionirate. POSAO: Danas se povezujete sa suradnicima iz drugih mjesta. Posebno dobro je onim zaposlenim u uslužnim djelatnostima. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite sabrani.