403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
URBANI OUTFIT

Siva elegancija na špici: Dama u kaputu koji podiže svaki look, a torba je pravi šlag na torti

Ana Ivančić
3. prosinca 2025.
Siva elegancija na špici: Dama u kaputu koji podiže svaki look, a torba je pravi šlag na torti
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Upečatljiv i izuzetno sofisticiran street style koji savršeno spaja eleganciju i suvremenu jednostavnost

Na zagrebačkoj špici često viđamo elegantne outfite,  a zimske kombinacije originalnije su od ljetnih zbog slojevitih outfita. Ove subote istaknula se dama čija je kombiancija profinjena i minimalistička, a spaja bezvremenske tonove i moderne linije. Fokus je na dugom sivom kaputu ravnog kroja i naglašenih ramena, koji svojom jednostavnošću daje snažan, arhitektonski dojam.

Siva elegancija na špici: Dama u kaputu koji podiže svaki look, a torba je pravi šlag na torti
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Look je nadograđen naboranim crnim kožnim čizmama s kitten petom, savršeno ženstvenim, ali dovoljno praktičnim za gradski tempo. Uz njih, crna Furla torba sa srebrnom kopčom i lancem unosi dozu luksuza, dok uske sunčane naočale dodaju modnu oštrinu. 

Cijeli styling zaokružuje okrugla crna kapa u stilu beretke, koja outfitu daje pariški twist. Rezultat? Upečatljiv i izuzetno sofisticiran street style koji savršeno spaja eleganciju i suvremenu jednostavnost.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
URBANI OUTFIT
Siva elegancija na špici: Dama u kaputu koji podiže svaki look, a torba je pravi šlag na torti