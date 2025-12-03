Siva elegancija na špici: Dama u kaputu koji podiže svaki look, a torba je pravi šlag na torti

Upečatljiv i izuzetno sofisticiran street style koji savršeno spaja eleganciju i suvremenu jednostavnost

Na zagrebačkoj špici često viđamo elegantne outfite, a zimske kombinacije originalnije su od ljetnih zbog slojevitih outfita. Ove subote istaknula se dama čija je kombiancija profinjena i minimalistička, a spaja bezvremenske tonove i moderne linije. Fokus je na dugom sivom kaputu ravnog kroja i naglašenih ramena, koji svojom jednostavnošću daje snažan, arhitektonski dojam.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Look je nadograđen naboranim crnim kožnim čizmama s kitten petom, savršeno ženstvenim, ali dovoljno praktičnim za gradski tempo. Uz njih, crna Furla torba sa srebrnom kopčom i lancem unosi dozu luksuza, dok uske sunčane naočale dodaju modnu oštrinu.

Cijeli styling zaokružuje okrugla crna kapa u stilu beretke, koja outfitu daje pariški twist. Rezultat? Upečatljiv i izuzetno sofisticiran street style koji savršeno spaja eleganciju i suvremenu jednostavnost.