Kolekcija Isabel Marant za jesen donosi spoj 80-ih i opuštene elegancije

Tjedan mode u Parizu u punom je jeku, a jedna od najiščekivanijih revija svakako je bila ona modne kuće Isabel Marant. U četvrtak navečer, kreativna direktorica Kim Bekker predstavila je kolekciju za jesen i zimu 2026. godine, uspješno balansirajući između prepoznatljive estetike pariškog chica i svježih, odvažnih silueta koje će bez sumnje dominirati nadolazećom sezonom.

Povratak u urbanu vrevu

Nakon prošlosezonskog lutanja pustinjom, Kim Bekker svoju je viziju za jesen vratila u srce grada. Rezultat je visokoenergetska, urbana kolekcija ispunjena iznošenim traperom, mekanom kožom i komadima s vintage prizvukom. Dok je prošlu sezonu obilježila paleta zemljanih tonova, ove jeseni dominiraju odvažnije boje. Vidjeli smo bogatu crvenu na kožnim topovima u vojničkom stilu, kobaltno plavu na samtericama te grafičke kolor-blok uzorke inspirirane Mondrianom.

Kako je sama dizajnerica opisala, njezina je žena "svježa, drska i obožava se družiti s prijateljima". To je žena koja voli modu, živi život punim plućima i neprestano je u pokretu, trčeći s jedne revije na drugu. Cijela je kolekcija izgrađena oko uskih, ispranih traperica, kratkih hlačica i minica, koje se kombiniraju s topovima najrazličitijih tekstura, od debelih pletenih džempera do svilenih bluza glam-rock estetike.

Okosnicu kolekcije čini vješto spajanje utjecaja 80-ih i 90-ih godina. Naglašena, strukturirana ramena inspirirana 80-ima vraćaju se u modernijem, profinjenijem obliku na predimenzioniranim sakoima i "boxy" jaknama od umjetnog krzna. Taj snažan dojam ublažen je minimalističkim "slip" haljinama od svjetlucave svile koje prizivaju jednostavnost 90-ih. Ipak, najveće iznenađenje i najočitiji znak novog smjera je povratak kapri hlača kao ključnog komada za zimsku sezonu, nudeći suptilnu senzualnost i novi način definiranja siluete nogu.

Ključni komadi i modni dodaci

Uz odjeću, velika je pažnja posvećena modnim dodacima koji zaokružuju priču. Predstavljena je nova Tilpa torba, prepoznatljiva po remenju kojim je omotana, a dolazi u varijantama od brušene kože boje karamele, crne zrnate kože i sjajnog laka. Što se tiče obuće, elegantne srebrne "kitten" potpetice unose dozu profinjenosti, dok je za ljubitelje udobnosti tu nova verzija kultnih tenisica s platformom, nazvana *Senny*. Bekker je ponudila i alternativu, elegantnu mokasinku s punom petom.

Reviju iz prvog reda nisu propustile ni brojne poznate ličnosti poput glumice Diane Kruger, modela Caroline de Maigret i glazbenika Ghalija, potvrđujući status brenda kao nezaobilazne adrese za sve koji cijene opušteni, ali uvijek besprijekoran stil. Kolekcija Isabel Marant za jesen 2026. slavi ženu koja se ne boji biti viđena, kombinirajući nosivu udobnost s neporecivom elegancijom.