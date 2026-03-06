403 Forbidden

25. GODIŠNJICA

Jedan prsten, tri filma i epski kino maraton: Gospodar prstenova vraća se u CineStar!

6. ožujka 2026.
Jedan prsten, tri filma i epski kino maraton: Gospodar prstenova vraća se u CineStar!
Veliko platno, kultni status, tisuće obožavatelja i proširena verzija filmova čine ovo prikazivanje posebnim iskustvom za dugogodišnje fanove, ali i za novu generaciju gledatelja koji žele doživjeti Međuzemlje onako kako je i zamišljeno – u kinu!

Jedna od najvoljenijih filmskih trilogija svih vremena vraća se na veliko platno u posebnom izdanju u čast 25. godišnjice filma Gospodar prstenova: Prstenova družina koje će oduševiti sve ljubitelje fantasy žanra. CineStar kina donose ekskluzivno filmsko iskustvo – Gospodar prstenova u originalnoj produženoj verziji (Extended Edition), s dodatnim scenama i još više detalja iz bogatog svijeta J. R. R. Tolkiena.

Jedan prsten, tri filma i epski kino maraton: Gospodar prstenova vraća se u CineStar!
Nude se dvije opcije ljubiteljima ove fantastične trilogije, da pogledaju sva tri filma u jednom danu u određenim kinima, dakle pravi filmski maraton, 21. ožujka, kad su predviđene pauze od 20 minuta izmedju projekcija, ili da svoje  putovanje kroz Međuzemlje rasporede kroz više dana, u većini CineStar kina, od  19. do 25. ožujka. Ta tri legendardna filma Gospodar prstenova: Prstenova družina, Gospodar prstenova: Dvije kule i Gospodar prstenova: Povratak kralja će se prikazivati u originalnoj verziji bez titlova. Posebno spomenuto izdanje ovog filmskog događaja održat će se u subotu, 21. ožujka, kada CineStar organizira LOTR maraton u kinima Zagreb (Branimir), Mall of Split, Rijeka i Osijek, s početkom u 13 sati, a spremaju i posebna iznenađenja za najsretnije.

Jedan prsten, tri filma i epski kino maraton: Gospodar prstenova vraća se u CineStar!
Jedan prsten, tri filma i epski kino maraton: Gospodar prstenova vraća se u CineStar!
Podsjetimo se: Od Shirea i Rivendella do Mordora – publika će ponovno proći cijelo putovanje koje je obilježilo generacije gledatelja. Trilogija redatelja Petera Jacksona osvojila je ukupno 17 Oscara, a završni dio, Povratak kralja, osvojio je svih 11 nominacija – izjednačivši rekord u povijesti.

Jedan prsten, tri filma i epski kino maraton: Gospodar prstenova vraća se u CineStar!
Jedan prsten, tri filma i epski kino maraton: Gospodar prstenova vraća se u CineStar!
Jedan prsten, tri filma i epski kino maraton: Gospodar prstenova vraća se u CineStar!
Veliko platno, kultni status, tisuće obožavatelja i proširena verzija filmova čine ovo prikazivanje posebnim iskustvom za dugogodišnje fanove, ali i za novu generaciju gledatelja koji žele doživjeti Međuzemlje onako kako je i zamišljeno – u kinu! Ulaznice su već u prodaji na cinestarcinemas.hr, a interes očekivano velik.

