Solarij - brz put do preplanulog tena ili do trajnog oštećenja kože?

Želja za preplanulim tenom tijekom cijele godine mnoge navodi na razmišljanje o solariju kao brzom i praktičnom rješenju. Dok saloni za sunčanje obećavaju savršenu brončanu boju u samo nekoliko minuta, dermatolozi i znanstvenici upozoravaju na opasnosti koje se kriju iza umjetnog UV zračenja. Postavlja se ključno pitanje: je li korištenje solarija vrijedno rizika i postoji li uopće način za njegovo "pametno" korištenje?

Zašto dermatolozi dižu uzbunu?

Stručni konsenzus je jasan i jednoglasan: ne postoji siguran način sunčanja u solariju. Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je uređaje za umjetno sunčanje u prvu skupinu kancerogena, stavljajući ih u istu kategoriju kao i cigarete. Razlog je intenzitet zračenja, koje može biti i do petnaest puta jače od podnevnog ljetnog sunca. Takva izloženost ostavlja duboke i trajne posljedice na zdravlje kože.

Najveća opasnost leži u značajno povećanom riziku od razvoja raka kože. Istraživanja su pokazala da korištenje solarija prije 35. godine života povećava rizik od melanoma, najsmrtonosnijeg oblika raka kože, za čak 75 posto. Zabluda o takozvanoj "pripremi kože" za ljeto jedna je od najopasnijih. Ten stečen u solariju pruža minimalnu zaštitu, ekvivalentnu zaštitnom faktoru (SPF) dva do četiri, što je zanemarivo i nipošto ne sprječava opekline ili oštećenja uzrokovana prirodnim suncem. Svaki ten, bez obzira na to kako je stečen, zapravo je vidljiv znak oštećenja DNK u stanicama kože.

Ako se ipak odlučite: pravila za smanjenje štete

Unatoč svim upozorenjima, dio ljudi neće odustati od solarija. Ako spadate u tu skupinu, ključno je pridržavati se strogih pravila kako bi se potencijalna šteta svela na najmanju moguću mjeru. Ovo nije preporuka, već vodič za smanjenje rizika.

Priprema i zaštita

Prije odlaska u solarij, provjerite lijekove koje uzimate. Mnogi antibiotici, kontracepcijske pilule, diuretici i antidepresivi povećavaju fotoosjetljivost kože, što može dovesti do teških opeklina, alergija ili trajnih mrlja. Kožu pripremite laganim pilingom dan ranije, ali na sam tretman dođite potpuno čisti. Uklonite svu šminku, dezodoranse i parfeme jer kemikalije u njima mogu u reakciji s UV zrakama izazvati iritacije. Najvažniji korak je zaštita očiju. Kapci su pretanki da bi blokirali intenzivno zračenje, stoga je nošenje specijaliziranih zaštitnih naočala obavezno tijekom cijelog tretmana.

Umjerenost je ključna

Nikada se nemojte izlagati solariju više od jednom dnevno, a između dva tretmana potrebno je napraviti pauzu od najmanje 48 sati kako bi se koža imala vremena oporaviti. Stručnjaci savjetuju da ukupan broj odlazaka u solarij godišnje ne prelazi 50, uključujući i prirodno sunčanje. Korištenje solarija strogo je zabranjeno osobama mlađim od 18 godina, trudnicama, osobama s izrazito svijetlom puti (fototip I) te onima s velikim brojem madeža ili osobnom povijesti raka kože. Nakon tretmana, koža je iznimno isušena. Obavezno je nahranite bogatim hidratantnim losionom i pijte puno vode kako biste pomogli tijelu u rehidraciji.

Sigurna alternativa za brončani izgled

Stručnjaci se slažu da je jedini siguran put do preplanulog tena onaj koji ne uključuje UV zračenje. Proizvodi za samotamnjenje, poput krema, pjena i losiona, danas nude izvanredne rezultate bez ikakvog rizika. Oni djeluju tako što boje samo površinski, orožnjeli sloj kože, bez prodiranja u dublje slojeve i oštećivanja stanične strukture. Boja se ravnomjerno ispire prirodnim procesom ljuštenja kože. U konačnici, odluka je na svakome pojedincu, no važno je zapamtiti da je zdravlje kože dugoročna investicija, dok je preplanuli ten tek privremeni estetski hir.