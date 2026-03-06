Tražiš savršenu svečanu haljinu? Izdvojili smo najljepše modele iz high street ponude

Proljeće i početak ljeta donose brojne svečane prigode – od maturalnih večeri i krizmi do vjenčanja. U takvim trenucima savršena haljina često je ključna za potpun i elegantan dojam. Dobra vijest je da brojni high street brendovi i ove sezone nude odlične modele za takve posebne prilike

Svečane haljine nezaobilazan su izbor za posebne životne trenutke poput maturalne večeri, krizme ili vjenčanja. Takve prigode zahtijevaju odjevne kombinacije koje su elegantne, profinjene i prilagođene samom događaju, ali i osobnom stilu. Upravo zato izbor haljine često predstavlja poseban ritual – traži se model koji će istaknuti siluetu, biti dovoljno svečan, ali i udoban za nošenje tijekom cijelog dana ili večeri.

Prilikom odabira svečane haljine važno je prije svega uzeti u obzir prigodu. Za maturalnu večer često se biraju glamurozni modeli – duge haljine s prorezima, satenski modeli koji prate liniju tijela ili romantične haljine od tila i čipke. Takvi krojevi ostavljaju snažan dojam i idealni su za večernje događaje. Popularne su i siluete poput sirena kroja, A-linije ili haljina s otvorenim leđima, koje ističu eleganciju i ženstvenost.

Za krizmu ili slične obiteljske svečanosti preporučuju se nešto suzdržaniji modeli. Midi ili do koljena duge haljine, često u svjetlijim i nježnijim tonovima, djeluju elegantno, ali istovremeno primjereno prigodi. Pastelne nijanse poput puderaste ružičaste, mente ili lavande posebno su popularne jer izgledaju svježe i romantično, osobito u proljetnim mjesecima kada se takve svečanosti često održavaju.

Kada je riječ o vjenčanjima, izbor haljine ovisi o ulozi koju imaš na događaju, ali i o samom stilu vjenčanja. Za gošće su odličan izbor elegantne midi ili duge haljine od satena, šifona ili lagane čipke. Neutralne boje, bogate nijanse poput smaragdne ili bordo, kao i klasična crna često su siguran izbor. Ove sezone posebno se ističu haljine s asimetričnim krojevima, volanima i romantičnim detaljima koji cijelom looku daju dozu dramatičnosti i sofisticiranosti.

Osim kroja i boje, važnu ulogu igra i materijal. Saten i svila djeluju vrlo elegantno i luksuzno, šifon je lagan i prozračan, dok čipka uvijek donosi romantičan i klasičan dojam. Ako želiš nešto upečatljivije, modeli s decentnim šljokicama ili aplikacijama mogu biti savršen izbor za večernje događaje.

Dobra vijest je da danas nije potrebno tražiti svečanu haljinu isključivo u specijaliziranim salonima. Brojni high street brendovi svake sezone predstavljaju posebne svečane kolekcije koje uključuju elegantne modele za razne prigode. Upravo zato u nastavku izdvajamo najljepše haljine iz aktualne high street ponude koje su savršen izbor za krizmu, vjenčanje i druge svečane prigode.

Mango - 59,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 89,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 69,99 €

& Other Stories - 99 €

& Other Stories - 99 €

& Other Stories - 119 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €