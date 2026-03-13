403 Forbidden

Moda
TRENDI I POVOLJNO

Nova Sinsay proljetna kolekcija ima sve što treba za stylish sezonu

Žena.hr
13. ožujka 2026.
Sinsay
S dolaskom toplijih dana počinjemo razmišljati o osvježavanju garderobe, a upravo tada u fokus dolaze nove high street kolekcije. Jedna od njih je i proljetna kolekcija brenda Sinsay koja donosi niz stylish komada po vrlo pristupačnim cijenama – idealnih za svakodnevne kombinacije u nadolazećim mjesecima

Dolaskom svake nove sezone modni brendovi predstavljaju kolekcije koje prate aktualne trendove, ali i nude nosive komade za svakodnevni stil. Među popularnim high street brendovima posljednjih se godina posebno istaknuo Sinsay, koji je osvojio kupce kombinacijom trendi dizajna i vrlo pristupačnih cijena.

Sinsay

Ovaj nam je brend već dobro poznat po mladenačkom i opuštenom modnom izričaju te kolekcijama koje donose trendi komade po cijenama koje su dostupne širokom krugu kupaca. Nova proljetna kolekcija donosi sve što nam  treba za prijelazno razdoblje između zime i toplijih dana. 

Sinsay

U ponudi se mogu pronaći lagane prijelazne jakne koje su idealne za slojevito odijevanje, klasične traperice koje su neizostavan dio svake garderobe, ali i romantične bluze i košulje koje će osvježiti proljetne kombinacije. Posebno mjesto u kolekciji zauzimaju i komadi od trapera koji se i ove sezone vraćaju u različitim varijacijama – od jakni do suknji i trendi košulja.

Osim odjeće, kolekcija uključuje i niz modnih dodataka i cipela koje lako upotpunjuju svaki outfit. Upravo takvi detalji često čine razliku u stylingu i omogućuju da jednostavne kombinacije dobiju trendi završni dojam.

Neke od naših favorita iz Sinsay proljetne kolekcije donosimo u nastavku. 

Sinsay - 12,99 €

Sinsay - 19,99 €

Sinsay - 19,99 €

Sinsay - 14,99 €

Sinsay - 14,99 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 22,99 €

Sinsay - 24,99 €

Sinsay - 17,99 €

Sinsay - 12,99 €

Sinsay - 19,99 €

Sinsay - 17,99 €

Sinsay - 17,99 €

Sinsay - 19,99 €

Sinsay - 17,99 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 17,99 €

Sinsay - 22,99 €

Sinsay - 17,99 €

Sinsay - 14,99 €

Pročitajte još o:
SinsayModaShopping Vodič
