Nova Sinsay proljetna kolekcija ima sve što treba za stylish sezonu
Dolaskom svake nove sezone modni brendovi predstavljaju kolekcije koje prate aktualne trendove, ali i nude nosive komade za svakodnevni stil. Među popularnim high street brendovima posljednjih se godina posebno istaknuo Sinsay, koji je osvojio kupce kombinacijom trendi dizajna i vrlo pristupačnih cijena.
Ovaj nam je brend već dobro poznat po mladenačkom i opuštenom modnom izričaju te kolekcijama koje donose trendi komade po cijenama koje su dostupne širokom krugu kupaca. Nova proljetna kolekcija donosi sve što nam treba za prijelazno razdoblje između zime i toplijih dana.
U ponudi se mogu pronaći lagane prijelazne jakne koje su idealne za slojevito odijevanje, klasične traperice koje su neizostavan dio svake garderobe, ali i romantične bluze i košulje koje će osvježiti proljetne kombinacije. Posebno mjesto u kolekciji zauzimaju i komadi od trapera koji se i ove sezone vraćaju u različitim varijacijama – od jakni do suknji i trendi košulja.
Osim odjeće, kolekcija uključuje i niz modnih dodataka i cipela koje lako upotpunjuju svaki outfit. Upravo takvi detalji često čine razliku u stylingu i omogućuju da jednostavne kombinacije dobiju trendi završni dojam.
Neke od naših favorita iz Sinsay proljetne kolekcije donosimo u nastavku.