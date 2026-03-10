Shield sunčane naočale novi su trend: Futuristički model već nose brojne trendseterice
Sunčane naočale odavno su mnogo više od praktičnog modnog dodatka – one su postale svojevrsni potpis osobnog stila. Modna povijest prepuna je ikoničnih modela koji su obilježili određene osobe i razdoblja, a svaka nova sezona donosi reinterpretacije koje brzo osvoje modnu scenu. Upravo se to sada događa s modelom koji je već osvojio piste i street style scenu – velikim, “shield” ili vizir naočalama.
Za popularizaciju ovog modela zaslužni su i brojni dizajnerski brendovi. Posebno se ističu modeli s potpisom Toma Forda, čiji su upečatljivi okviri i obojena stakla posljednjih godina stekli veliku bazu obožavatelja. Njegovi modeli često spajaju elemente aviator siluete s futurističkim izgledom, a nosile su ih i zvijezde poput Rihanne i Miley Cyrus. Veliki utjecaj na popularnost ovog trenda imala je i dizajnerica Phoebe Philo, koja je u svojoj kolekciji predstavila upečatljive, gotovo “goggle” modele koji su odmah privukli pažnju modnih znalaca.
Ono što ove naočale čini posebnima jest njihova sposobnost da i najjednostavniji outfit pretvore u efektan look. Oversized vizir modeli daju dozu dramatičnosti i samopouzdanja, pa čak i minimalističke kombinacije poput sakoa i traperica uz njih dobivaju “it-girl” energiju. Upravo zato ih trendseterice već nose uz raznolike kombinacije – od elegantnih monokromatskih outfita do opuštenih sportskih kombinacija s tajicama i kožnom jaknom.
Dobra vijest je da ovaj trend nije rezerviran samo za luksuzne modne kuće. Iako se mogu pronaći modeli s dizajnerskim potpisom, vrlo slične varijante već su stigle i u high street ponudu. Brendovi poput Zare i & Other Stories nude pristupačne verzije koje savršeno prate ovaj trend, pa je lako pronaći model koji će se uklopiti u različite stilove – od minimalističkih do onih koji vole odvažnije modne dodatke.
Shield, odnosno vizir sunčane naočale, ove će sezone biti jedan od najpoželjnijih modnih dodataka. Njihov upečatljiv izgled i doza futurističkog glamura čine ih idealnim izborom za sve koji žele podići i najjednostavniju kombinaciju. S obzirom na to da su već osvojile modne piste, street style i high street kolekcije, sasvim je jasno da ćemo ih u nadolazećim mjesecima viđati posvuda.