Shield sunčane naočale novi su trend: Futuristički model već nose brojne trendseterice

Velike, upečatljive i pomalo futurističke – takozvane shield sunčane naočale jedan su od najvećih trendova koji će obilježiti novu sezonu. Ovaj dramatični model, prepoznatljiv po jednom velikom staklu koje prekriva velik dio lica, već su prigrlile brojne trendseterice i modne insajderice

Sunčane naočale odavno su mnogo više od praktičnog modnog dodatka – one su postale svojevrsni potpis osobnog stila. Modna povijest prepuna je ikoničnih modela koji su obilježili određene osobe i razdoblja, a svaka nova sezona donosi reinterpretacije koje brzo osvoje modnu scenu. Upravo se to sada događa s modelom koji je već osvojio piste i street style scenu – velikim, “shield” ili vizir naočalama.

Za popularizaciju ovog modela zaslužni su i brojni dizajnerski brendovi. Posebno se ističu modeli s potpisom Toma Forda, čiji su upečatljivi okviri i obojena stakla posljednjih godina stekli veliku bazu obožavatelja. Njegovi modeli često spajaju elemente aviator siluete s futurističkim izgledom, a nosile su ih i zvijezde poput Rihanne i Miley Cyrus. Veliki utjecaj na popularnost ovog trenda imala je i dizajnerica Phoebe Philo, koja je u svojoj kolekciji predstavila upečatljive, gotovo “goggle” modele koji su odmah privukli pažnju modnih znalaca.

Ono što ove naočale čini posebnima jest njihova sposobnost da i najjednostavniji outfit pretvore u efektan look. Oversized vizir modeli daju dozu dramatičnosti i samopouzdanja, pa čak i minimalističke kombinacije poput sakoa i traperica uz njih dobivaju “it-girl” energiju. Upravo zato ih trendseterice već nose uz raznolike kombinacije – od elegantnih monokromatskih outfita do opuštenih sportskih kombinacija s tajicama i kožnom jaknom.

Dobra vijest je da ovaj trend nije rezerviran samo za luksuzne modne kuće. Iako se mogu pronaći modeli s dizajnerskim potpisom, vrlo slične varijante već su stigle i u high street ponudu. Brendovi poput Zare i & Other Stories nude pristupačne verzije koje savršeno prate ovaj trend, pa je lako pronaći model koji će se uklopiti u različite stilove – od minimalističkih do onih koji vole odvažnije modne dodatke.

Shield, odnosno vizir sunčane naočale, ove će sezone biti jedan od najpoželjnijih modnih dodataka. Njihov upečatljiv izgled i doza futurističkog glamura čine ih idealnim izborom za sve koji žele podići i najjednostavniju kombinaciju. S obzirom na to da su već osvojile modne piste, street style i high street kolekcije, sasvim je jasno da ćemo ih u nadolazećim mjesecima viđati posvuda.

& Other Stories - 45 €

& Other Stories - 45 €

Zara - 39,95 €

Tom Ford - 365 €

Phoebe Philo - 580 €

Balmain - 730 €

Prada - 390 €