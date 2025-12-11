403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
UDOBNE I CHIC

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite

Žena.hr
11. prosinca 2025.
Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčešće u spoju s brušenom ili glatkom kožom, ove jakne uspješno kombiniraju udobnost, funkcionalnost i chic estetiku te se lako uklapaju u različite zimske kombinacije

Zimska sezona uvijek donosi bogat izbor komada koji spajaju toplinu i chic izgled, a jakne i kaputi ostaju apsolutni must-have u garderobi svake žene. Iako su trendovi ove zime iznimno raznoliki – od klasičnih kaputa do puffer modela – među najpoželjnijim komadima ponovno su se našle shearling jakne. Ovaj topli, mekani i vizualno efektan materijal vraća se gotovo svake godine, potvrđujući status zimskog klasika koji nikada ne izlazi iz mode.

Najčešće dolaze u spoju s brušenom ili glatkom kožom, stvarajući savršen kontrast tekstura koji izgleda luksuzno, ali i iznimno chic. Njihova najveća prednost, osim upečatljivog izgleda, svakako je funkcionalnost: shearling jakne iznimno su tople, udobne i praktične, a zahvaljujući neutralnim tonovima u kojima se najčešće pojavljuju – od bež i konjaka do klasične crne – lako se kombiniraju s raznim dnevnim i večernjim outfitima.

Shearling jakna savršeno pristaje uz traperice i kaubojske čizme, stvarajući opuštenu kombinaciju s prizvukom francuskog šarma. Podjednako dobro izgleda i uz pletenu haljinu te visoke čizme, gdje unosi malo rustikalne topline u ženstveniji styling. Ako preferiraš minimalizam, nosi je uz crne ravne hlače, dolčevitu i jednostavne kožne gležnjače – rezultat je elegantan i moderan look koji se uklapa u gotovo svaku priliku.

Zbog svoje svestranosti i bezvremenskog dojma shearling jakne postale su jedan od najtraženijih zimskih komada, idealna zamjena kaputima kad želiš nešto ležernije, toplije, ali i jednako chic. U nastavku donosimo i neke od najboljih modela iz high street trgovina na koje vrijedi obratiti pažnju.

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Stradivarius - 59,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Zara - 69,95 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Zara - 79,95 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Zara - 59,95 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
H&M - 69,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
H&M - 69,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
H&M - 69,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
H&M - 59,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
H&M - 54,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Mango - 119,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Mango - 99,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Mango - 119,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Pull and Bear - 55,99 € 

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Reserved - 89,99 €

Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite
Reserved - 69,99 €

Pročitajte još o:
Shearling Jakne I KaputiZimske KombinacijeHigh Street Modeli
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UDOBNE I CHIC
Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite