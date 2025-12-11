Shearling jakne su i ove zime najpoželjniji komad - izdvajamo high street favorite

Najčešće u spoju s brušenom ili glatkom kožom, ove jakne uspješno kombiniraju udobnost, funkcionalnost i chic estetiku te se lako uklapaju u različite zimske kombinacije

Zimska sezona uvijek donosi bogat izbor komada koji spajaju toplinu i chic izgled, a jakne i kaputi ostaju apsolutni must-have u garderobi svake žene. Iako su trendovi ove zime iznimno raznoliki – od klasičnih kaputa do puffer modela – među najpoželjnijim komadima ponovno su se našle shearling jakne. Ovaj topli, mekani i vizualno efektan materijal vraća se gotovo svake godine, potvrđujući status zimskog klasika koji nikada ne izlazi iz mode.

Najčešće dolaze u spoju s brušenom ili glatkom kožom, stvarajući savršen kontrast tekstura koji izgleda luksuzno, ali i iznimno chic. Njihova najveća prednost, osim upečatljivog izgleda, svakako je funkcionalnost: shearling jakne iznimno su tople, udobne i praktične, a zahvaljujući neutralnim tonovima u kojima se najčešće pojavljuju – od bež i konjaka do klasične crne – lako se kombiniraju s raznim dnevnim i večernjim outfitima.

Shearling jakna savršeno pristaje uz traperice i kaubojske čizme, stvarajući opuštenu kombinaciju s prizvukom francuskog šarma. Podjednako dobro izgleda i uz pletenu haljinu te visoke čizme, gdje unosi malo rustikalne topline u ženstveniji styling. Ako preferiraš minimalizam, nosi je uz crne ravne hlače, dolčevitu i jednostavne kožne gležnjače – rezultat je elegantan i moderan look koji se uklapa u gotovo svaku priliku.

Zbog svoje svestranosti i bezvremenskog dojma shearling jakne postale su jedan od najtraženijih zimskih komada, idealna zamjena kaputima kad želiš nešto ležernije, toplije, ali i jednako chic. U nastavku donosimo i neke od najboljih modela iz high street trgovina na koje vrijedi obratiti pažnju.

Stradivarius - 59,99 €

Zara - 69,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 59,95 €

H&M - 69,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 54,99 €

Mango - 119,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 119,99 €

Pull and Bear - 55,99 €

Reserved - 89,99 €