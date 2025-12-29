Sezonsko sniženje u Zari: Ove košulje i bluze možeš uloviti za manje od 20 eura

Među najiščekivanijima sniženjima je ono u Zari, gdje se već na samom početku rasprodaje mogu pronaći brojni kvalitetni komadi po znatno nižim cijenama. Košulje i bluze pritom se izdvajaju kao posebno dobra investicija – nosive su tijekom cijele godine, lako se kombiniraju i bezvremenski su dio svake garderobe, a sada se mogu uloviti i za manje od 20 eura

Božićni blagdani su iza nas, a s njihovim završetkom službeno su započela i sezonska sniženja koja mnogi modni entuzijasti s nestrpljenjem iščekuju. Među najpopularnijima je, bez sumnje, ono u Zari, gdje se već u prvim danima rasprodaja mogu pronaći brojni kvalitetni komadi po znatno povoljnijim cijenama. Upravo je ovo razdoblje idealno za pametnu obnovu garderobe i ulaganje u klasike koji će trajati dulje od jedne sezone.

Zara

Košulje i bluze pritom se ističu kao jedan od najisplativijih izbora. Riječ je o svestranim komadima koji se lako prilagođavaju različitim stilovima i prilikama, bilo da je riječ o poslovnim kombinacijama, ležernim dnevnim outfitima ili nešto elegantnijim večernjim izdanjima. Zara i ove sezone nudi širok raspon modela – od klasičnih bijelih i neutralnih košulja, preko romantičnih bluza s decentnim detaljima, do trendovskih krojeva i tekstura koji unose svježinu u svakodnevni stil.

Zara

Zara

Posebna prednost košulja i bluza leži u njihovoj nosivosti tijekom cijele godine. Ljeti funkcioniraju samostalno, dok se u hladnijim mjesecima lako kombiniraju s pletivom, blejzerima ili kaputima. Upravo zato predstavljaju dobru investiciju, osobito kada se mogu pronaći po povoljnijim cijenama. Kvalitetni materijali i promišljeni krojevi dodatno potvrđuju da je riječ o komadima koji nadilaze kratkoročne trendove.

Sezonska sniženja idealna su prilika za nadopunu ormara bez velikih izdataka, a Zara se ponovno pokazala kao adresa na kojoj se mogu pronaći modni favoriti po pristupačnim cijenama. U nastavku donosimo 20 pažljivo odabranih košulja i bluza iz aktualne ponude koje ne koštaju više od 20 eura, a lako će se uklopiti u svaki ormar.

Zara - 11,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 11,99 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 11,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 19,99 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zara - 19,99 €

Zara - 11,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 11,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €