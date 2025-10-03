Sezona čizama je stigla: Najpopularniji modeli za jesen 2025.
S dolaskom jeseni i hladnijih dana započela je i sezona čizama i teško im je odoljeti – bilo da tražiš praktičan model za kišne dane ili trendi par koji će podići cijeli outfit. Ove sezone trendovi su uistinu raznoliki - od povratka kultnih modela iz 2000-ih, preko klasičnih kožnih varijanti, pa sve do onih namijenjenih hrabrim kombinacijama.
Donosimo pregled najpopularnijih stilova čizama koje ove jeseni viđamo posvuda – na modnim pistama, u kolekcijama high street brendova i na street style fotografijama.
Gumene čizme – najcool izbor za kišne dane
Praktične, ali ove sezone i iznimno trendi. Gumene čizme više nisu rezervirane samo za festivale i šetnje po blatu – sada ih kombiniramo s mini haljinama, dugim čarapama i jaknama u stilu “barn jacket”. Crne i maslinaste nijanse ostaju klasik, dok dizajnerske verzije dolaze i u luksuznim izvedbama.
Čizme na vezanje – povratak viktorijanskog šarma
Romantične čizme na vezanje ponovno su u fokusu. Elegantne gležnjače s petom izgledaju sjajno uz lepršave haljine, dok robusniji modeli do koljena savršeno pristaju uz kratke suknje ili sako u utility stilu.
Jahačke čizme – klasik koji se vraća
Inspirirane konjaničkim stilom, ove čizme krase jednostavne linije i sjajna koža. Hermès i Prada predstavili su luksuzne varijante, a high street brendovi nude odlične pristupačne alternative. Najbolje ih je nositi uz midi suknje, kapute ravnog kroja ili skinny traperice.
Biker čizme – za buntovnice u duši
Masivne, s kopčama i remenčićima, biker čizme daju dozu stava svakoj kombinaciji. Odlično izgledaju uz mini haljinu od pletiva ili traperice uskog kroja. Ovaj model se već nekoliko sezona drži u vrhu trendova, a ove jeseni je posebno naglašen.
Čizme u smeđim nijansama – nova crna
Od čokolade do konjaka – smeđa boja dominira modnim kolekcijama. Za razliku od crnih, smeđe čizme unose toplinu u jesenske kombinacije i lako se kombiniraju s kožnim suknjama, pletivom i bež kaputima. Ako tražiš investiciju za više sezona, čizme u smeđoj boji su idealan izbor.
Over-the-knee čizme – što više, to bolje
Visoke čizme preko koljena vraćaju glamur i dramatičan efekt. Kombiniraj ih s mini haljinama ili oversized kaputima za statement izgled. U neutralnim bojama poput sive ili bež izgledaju profinjeno, dok crne uvijek ostaju zavodljiva klasika.
Slouchy čizme – povratak iz 2000-ih
Naborane, mekane i pomalo nonšalantne – slouchy čizme doživljavaju veliki povratak ove sezone. Najbolje izgledaju s uskim trapericama ili mini suknjama i oversized puloverima, za pravi retro vibe.