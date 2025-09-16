Moda
KAO PRAVA TALIJANKA

Neočekivani spoj: Severina privukla poglede u točkicama i suknji s motivima rimskih careva

Žena.hr
16. rujna 2025.
Neočekivani spoj: Severina privukla poglede u točkicama i suknji s motivima rimskih careva
Ziga Zivulovic/Pixsell/ F.A. Bobo
Pjevačica ovih dana uživa u glavnomj gradom Sicilije, gdje otkriva bogatu povijest i mediteransku atmosferu

Svaka Severinina objava na društvenim mrežama izaziva pažnju, a najnovija kombinacija iz Palerma savršen je primjer. 

Pjevačica ovih dana uživa u glavnomj gradom Sicilije, gdje otkriva arhitektonske dragulje, bogatu povijest i mediteransku atmosferu. Uz fotografije Palerma, na Instagramu je otkrila i svoj outfit koji je izazvao mnoštvo reakcija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za dnevno izdanje odlučila se za spoj komada renomiranih talijanskih modnih kuća. Pozirala je u prozirnoj crnoj bluzi s  bijelim točkama, koju je kombinirala s midi suknjom A kroja ukrašenom upečatljivim likovima rimskih careva na kovanicama.

Riječ je o originalnom dizajnu Dolce & Gabbane iz kolekcije proljeće/ljeto 2014..Nosila je ravne Gucci sandale u popularnoj smeđoj boji, a crna torbica i okrugle sunčane naočale zaokružile su cijelu kombinaciju. 

