Savršeno preplanuli ten kod kuće: Vodič za samotamnjenje bez grešaka
Ako želite postići preplanuli, zdrav izgled kože bez izlaganja suncu, samotamnjenje kod kuće je idealno rješenje. Ipak, kako bi rezultat bio prirodan i bez neželjenih mrlja, važno je znati nekoliko ključnih koraka – od pripreme kože do pravilnog nanošenja i održavanja boje. U ovom vodiču otkrivamo kako kod kuće postići besprijekoran brončani ten koji izgleda kao da ste se upravo vratili s odmora.
Priprema je pola posla
Ključ uspješnog samotamnjenja i ujednačenog tena zapravo je dobra priprema kože. Dan prije nanošenja proizvoda preporučuje se napraviti temeljit piling cijelog tijela kako biste uklonili mrtve i suhe stanice - tako dobivate glatku podlogu na koju će se boja puno ljepše i ravnomjernije primiti. Depilaciju ili brijanje najbolje je odraditi barem 24 sata ranije, kako bi se pore stigle zatvoriti i izbjegle eventualne nepravilnosti.
Neposredno prije nanošenja, nemojte preskočiti hidrataciju, posebno na suhim dijelovima poput laktova, koljena, gležnjeva i zglobova na rukama. Dovoljan je tanak sloj laganog losiona bez ulja koji će spriječiti da ta područja “povuku” previše boje i postanu tamnija od ostatka kože.
Kako pravilno nanijeti proizvod za samotamnjenje?
Za najbolje rezultate - i bez neugodnog iznenađenja u vidu obojenih dlanova - rukavica za nanošenje je must-have. Ona pomaže da se proizvod ravnomjerno rasporedi i daje onaj lijepi, ujednačen finiš bez mrlja. Većina stručnjaka savjetuje da krenete od nogu i laganim, dugim pokretima nastavite prema gornjem dijelu tijela.
Radite dio po dio i pobrinite se da ste proizvod dobro utrljali prije nego što prijeđete dalje, kako biste izbjegli nakupljanje boje. Za leđa možete zamoliti nekoga za pomoć ili posegnuti za posebnim aplikatorom. Šake i stopala, kao i uvijek, ostavite za sam kraj.
Izazovni dijelovi: lice, ruke i stopala
Koža lica ipak je osjetljivija od kože tijela, pa je najbolje posegnuti za proizvodima namijenjenima baš za lice ili jednostavno pomiješati kap proizvoda za tijelo s vašom uobičajenom hidratantnom kremom. Tako ćete dobiti prirodniji i nježniji efekt. Kada su u pitanju šake i stopala, trik je u tome da ne dodajete novu količinu proizvoda, već iskoristite samo ono što je ostalo na rukavici – tako ćete izbjeći pretamne dijelove i oštre prijelaze. Za što uredniji rezultat, mnogi profesionalci savjetuju korištenje gustog kista za šminkanje, poput kabuki kista, kojim možete lijepo izblendati proizvod oko zglobova, između prstiju i uz liniju kose na licu. Mali trik koji čini razliku: dok nanosite proizvod na prste, držite ruku lagano savijenu u obliku “kandže” kako bi boja sjela ravnomjerno i bez tragova.
Tajna savršenog tena bez pruga
Temeljita priprema, rukavica za nanošenje i malo strpljenja tijekom sušenja čine veliku razliku kada je riječ o izbjegavanju pruga i mrlja. Nakon što nanesete proizvod na cijelo tijelo, pričekajte barem deset do petnaest minuta prije nego što se odjenete. Birajte tamnu, široku i udobnu odjeću te pokušajte izbjeći znojenje i kontakt s vodom nekoliko sati, naravno u skladu s uputama proizvođača.
Ako ste u žurbi, sušenje možete lagano ubrzati sušilom za kosu na hladnom zraku. Kada dođe vrijeme za prvo tuširanje nakon što se boja razvije, držite se mlake vode i preskočite grube spužve i sapune na bazi ulja kako biste što dulje zadržali lijep i ujednačen ten.
Odabir pravog proizvoda i održavanje boje
Ako ste tek na početku sa samotamnjenjem, najlakše je krenuti s proizvodima za postupno tamnjenje, poput losiona ili mlijeka, jer vam daju veću kontrolu nad intenzitetom boje. Pjene, odnosno popularni moussevi, također su jako dobar izbor za početnike – često imaju lagano toniranu formulu koja služi kao vodič pri nanošenju, pa odmah vidite jeste li negdje preskočili.
Kada postignete željenu nijansu, održavanje je jednako važno kao i samo nanošenje. Redovita hidratacija ključna je za dugotrajan efekt, pa svaki dan nanesite losion kako bi koža ostala mekana i zadržala boju što dulje. Svakih nekoliko dana ubacite i lagani piling kako bi ten postupno i ravnomjerno blijedio, a boju po potrebi možete osvježiti upravo losionom za postupno tamnjenje.