403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za subotu: Rakovima je posao naporan, dok će blizanci biti strastveni

Žena.hr
6. ožujka 2026.
Horoskop za subotu: Rakovima je posao naporan, dok će blizanci biti strastveni
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Trebat će vam snage da zanemarite nervozu i strpljenjem održavate solidan status quo u vezi. Ništa više od toga. POSAO: Faza gomilanja financijskih rezervi je završena. Sad možete osmisliti plan kako uložiti zarađeni novac. ZDRAVLJE&SAVJET: Zasad samo razmišljajte, no ne treba nužno odlučivati.

Bik

LJUBAV: Dok prolazite malu ljubavnu sušu, u glavi ćete razmišljati o svojim ljubavnim prioritetima i što vam je u vezi važno. POSAO: Osjećate da bi vam dobro došla stanka i sve ćete učiniti da danas ne radite. Tu su vaši dragi hobiji. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će otići u prirodu.

Blizanci

LJUBAV: Oni koji su se pripremali nekom izraziti ljubav, danas će vjerojatno to učiniti. Bit će uvjerljivi i strastveni. POSAO: Mnogi će se pakirati na poslovno putovanje. Bilo ono blizu ili u inozemstvo, dobro ćete funkcionirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u lijepom danu.

Rak

LJUBAV: Iako ćete vi naći načina da se prilagođavate, druga strana će i dalje inzistirati na svojim zahtjevima. Oboje trebate malo popustiti. POSAO: Bit će vam pravo olakšanje što je radni tjedan pri kraju jer su vam dani naporni, a sami niste sigurni što je to što želite u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se sabrati.

Lav

LJUBAV: Mirnim pristupom i ljubaznošću vi ćete nadvladati unutrašnji osjećaj neravnoteže i održati svoje privatne odnose dobrim. POSAO: Ne morate se u svemu složiti s nadređenima, ali ne morate to ni otvoreno pokazati. Budite diplomat. ZDRAVLJE&SAVJET: Navečer se naspavajte.

Djevica

LJUBAV: Uspjet ćete brige gurnuti na stranu i posvetiti se svemu dobrom što postoji između vas i osobe do koje vam je stalo. POSAO: Vježbat ćete opuštanje, odnosno kao se odmaknuti i opustiti od posla i onog što vas muči. ZDRAVLJE&SAVJET: Joga i tehnike relaksacije su tu.

Vaga

LJUBAV: Danas bi mogla pasti spoznaja o tome da ste zreli početi živjeti zajedno. U drugom slučaju, rješavate neke obiteljske teme. POSAO: Vjerojatno nećete dijeliti mišljenje svog šefa, ali ćete mudrim postupanjem naći načina da surađujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazna neravnoteža u organizmu.

Škorpion

LJUBAV: Sjetit ćete se jednog starog problema i on će vas nadahnuti kako riješiti sadašnji. Uspjet ćete uz takt. POSAO: Nastojat ćete uživati u svakom trenutku radnog vremena bez previše misli o problemima. Njih ionako uvijek ima. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se i odmorite.

Strijelac

LJUBAV: Izgledan je ugodan susret s osobom koja nije iz vašeg podneblja ili koja ima različite običaje od vas. Svidjet će vam se. POSAO: Oni koji su bili nagovarani da se doškoluju, danas će spoznati nešto o tome. Moguće je da će to onda i pokrenuti. ZDRAVLJE&SAVJET: Putujte polako.

Jarac

LJUBAV: Kontakti koje ste uspostavili postaju sve dublji, a priče ozbiljnije. Zbog toga vam je drago i veseli ste. POSAO: Pitat ćete se čemu se truditi kad ionako ne dobivate adekvatnu nagradu. Ne pada vam na pamet da ona ne mora uvijek biti materijalna. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Vodenjak

LJUBAV: Vi ćete svoje osjećaje pretočiti u pravu dramu. Ono što budete govorili bit će ozbiljno. Pazite da se druga strana ne uplaši. POSAO: Posao će vam danas biti u drugom planu. Oni koji puno rade bit će pomalo odsutni duhom. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će ići na plivanje.

Ribe

LJUBAV: Neki će aktivirati svoje erotske sposobnosti kako bi popravili odnos s partnerom. U tome će djelomično uspjeti. POSAO: Vjerojatno ćete se naći suočeni sa sponzorskom ponudom o kojoj treba dati mišljenje i stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Horoskop SubotaDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za subotu: Rakovima je posao naporan, dok će blizanci biti strastveni