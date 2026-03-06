Predstavljen novi portal Kidz.hr

Portal obrađuje širok spektar tema, od prvih bebin koraka, odabira opreme i dermokozmetike do školovanja, mentalnog zdravlja tinejdžera, trudnoće, posvojenja i odgoja

Portal Kidz.hr, koji je nedavno lansiran, službeno je predstavljen kao novo online mjesto za sve koji planiraju roditeljstvo, trudnice te roditelje djece od rođenja do otprilike 17. godine. Portal donosi stručne i praktične informacije o odgoju, zdravlju, obrazovanju i svakodnevnom životu obitelji, s posebnim naglaskom na suradnju s liječnicima i stručnjacima.

"Cilj nam je da Kidz.hr bude pouzdan izvor informacija. Želimo da roditelji znaju kako će ovdje pronaći vjerodostojne i korisne informacije koje dolaze od liječnika i stručnjaka – pedijatara, otorinolaringologa, fizijatara, psihologa, logopeda, pedagoga i drugih relevantnih profesionalaca koji u svojoj praksi rade s djecom", istaknula je urednica portala Martina Kalebić, dodajući kako će Kidz.hr obuhvaćati i lifestyle teme o svemu onome što čini obiteljsku svakodnevicu.

Portal tako obrađuje širok spektar tema, od prvih bebin koraka, odabira opreme i dermokozmetike do školovanja, mentalnog zdravlja tinejdžera, trudnoće, posvojenja i odgoja.

Kidz.hr, iako iza njega stoji tim koji je prije deset godina pokrenuo portal Estetica.hr, djeluje kao potpuno samostalan projekt. Zajednička nit dvaju portala je ozbiljan pristup i suradnja sa stručnjacima.

Osim portala, Kidz.hr najavljuje niz projekata: B2B konferencije i stručne radionice, projekt u suradnji s privatnim stomatološkim poliklinikama Smile Patrol te Kidz Premium Product, u kojem liječnici ocjenjuju nominirane proizvode za njegu kože, koncept koji je već poznat s portala Estetica.hr.

Predstavljanju portala nazočili su predstavnici brendova, liječnici i stručnjaci prim. dr. sc. Ivan Bolanča, dr. Jeannette Gjurić, nutricionistice Ivana Barišić i Marija Andrijašević, fizijatrica Danijela Rašić Markota, logopedica Monika Ivanović i socijalna pedagoginja Dubravka Marušić te influencerice i osobe iz javnog života Lana Gojak Bajt, Lucija Lugomer, Sementa Rajhard, Martina Stjepanović Meter, Ana Zibar, Dubravka Švegar i Edina Pršić Babić.

Uz ugodno druženje, uzvanici su se osvježili DDetox sokovima i Pan-Pek zalogajima, a na odlasku su ponijeli poklon vrećice s proizvodima brendova A-Derma, Afrodita, Curaprox, Dietpharm, Di-Go, Eau Thermale Avène, Filorga, Olival, Uriage i Zott.

"Kidz.hr je projekt koji će rasti s roditeljima i djecom te postati pouzdan partner u odgoju i svakodnevnom životu obitelji. Veselimo se svim budućim projektima i suradnjama", zaključila je urednica portala.