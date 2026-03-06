403 Forbidden

Top 10 filmova o snažnim ženama koje vrijedi pogledati za Dan žena

6. ožujka 2026.
Top 10 filmova o snažnim ženama koje vrijedi pogledati za Dan žena
Ovi filmovi podsjećaju koliko su ženske priče raznolike: ponekad zabavne, ponekad emotivne, ali uvijek inspirativne. Zato je Dan žena idealna prilika da ih pogledate na platformi Voyo i uživate u večeri posvećenoj filmovima koji slave žene

Međunarodni dan žena savršen je trenutak da se podsjetimo koliko su ženske priče inspirativne, snažne, emotivne i - prije svega - stvarne. Bilo da je riječ o prijateljstvu, ljubavi, borbi za vlastiti glas ili jednostavno o svakodnevnim životnim izazovima, filmovi često na poseban način prikazuju iskustva žena. Zato je Dan žena odličan izgovor za mali filmski maraton: okupite prijateljice, pripremite kokice i odaberite neki od filmova na platformi Voyo koji slave žensku snagu, solidarnost i autentičnost.

Women Talking (Žene govore)

Film prati skupinu žena u zatvorenoj religijskoj zajednici koje pokušavaju odlučiti kako promijeniti svoju sudbinu nakon što shvate da su godinama bile žrtve nasilja. Kroz razgovore i različita mišljenja pokušavaju pronaći hrabrost za novu budućnost. Snažna priča o zajedništvu i podršci među ženama.

Top 10 filmova o snažnim ženama koje vrijedi pogledati za Dan žena
You're Not You (Sreća u nesreći)

U središtu priče je talentirana pijanistica kojoj je dijagnosticirana teška bolest, amiotrofična lateralna skleroza (ALS). Dok joj se život mijenja, neočekivano prijateljstvo s mladom njegovateljicom donosi joj novu energiju i pogled na život. Film je dirljiva priča o prijateljstvu, humoru i pronalaženju radosti i u teškim trenucima.

Carmen

Moderna verzija poznate priče prati mladu Carmen koja nakon tragedije mora pobjeći iz Meksika i potražiti novi početak u Americi. Na putu upoznaje muškarca koji joj pomaže preživjeti i pronaći slobodu. Film je vizualno atraktivna priča o ljubavi, hrabrosti i potrazi za vlastitim putem.

Thelma & Louise

Dvije prijateljice odlaze na vikend-putovanje koje se pretvara u nezaboravnu avanturu. Na tom putu otkrivaju koliko su zapravo hrabre i koliko im znači međusobna podrška. Ovaj kultni film slavi slobodu, prijateljstvo i onu posebnu energiju koju žene imaju kada su zajedno.

The Girl (Djevojčica)

Film Djevojčica donosi snažnu i emotivnu priču o mladoj majci iz Teksasa koja, nakon što izgubi skrbništvo nad svojim djetetom, ulazi u opasan svijet krijumčarenja migranata preko meksičke granice. Djevojčica istražuje granice majčinske ljubavi, očaja i moralnih dilema u teškim okolnostima koje mijenjaju život. Kroz napetu i dirljivu radnju, Djevojčica progovara o borbi za opstanak, nepravdi sustava i hrabrosti jedne žene da se bori za ono što joj je najvažnije - svoje dijete.

Top 10 filmova o snažnim ženama koje vrijedi pogledati za Dan žena
Colette

Biografska drama o francuskoj spisateljici Colette koja se bori da njezin talent napokon dobije priznanje. Iako njezin suprug objavljuje njezine tekstove pod svojim imenom, Colette s vremenom odlučuje preuzeti kontrolu nad vlastitim radom i životom. Inspirativna priča o kreativnosti i hrabrosti.

Parallel Mothers (Paralelne majke)

Film redatelja Pedra Almodóvara prati dvije žene koje se upoznaju u rodilištu i rode istog dana. Njihovi životi se kasnije na neobičan način isprepletu kroz majčinstvo i životne odluke. Emotivna priča o majkama, obiteljskim vezama i tajnama.

Miss You Already (Već mi nedostaješ)

Dugogodišnje prijateljice prolaze kroz različite životne faze: jedna pokušava postati majka, dok se druga suočava s teškom bolešću. Njihovo prijateljstvo stavlja se na kušnju, ali upravo u tim trenucima pokazuje koliko je snažno. Topla i emotivna priča o pravom prijateljstvu.

Top 10 filmova o snažnim ženama koje vrijedi pogledati za Dan žena
La Vérité (Istina)

Slavna glumica objavljuje memoare, što potakne zanimljive i ponekad napete razgovore s njezinom kćeri koja dolazi u posjet. Dok preispituju prošlost, otkrivaju koliko su sjećanja ponekad različita. Film na zanimljiv način prikazuje odnos majke i kćeri.

The Assistant (Asistentica)

Film prati jedan običan radni dan mlade asistentice u velikoj filmskoj produkcijskoj tvrtki. Kroz sitne detalje njezine svakodnevice postaje jasno da iza glamura industrije postoje i teške situacije. Suptilna, ali snažna priča o hrabrosti i progovaranju.

