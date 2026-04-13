Zaboravite neugodne mirise: Ovi dezodoransi su pravi spas za toplije dane

Bilo da tražite dugotrajnu svježinu, nježnu formulu za osjetljivu kožu ili mirise koji će vas pratiti kroz cijeli dan, istražili smo ponudu i izdvojili najbolje dezodoranse koji će vas držati svježima i samouvjerenima bez obzira na temperaturu

S dolaskom toplijih dana, pouzdana zaštita od znojenja i neugodnih mirisa ponovno postaje jedan od glavnih prioriteta u svakodnevnoj njezi. No, polica u drogeriji prepuna je različitih proizvoda, od stikova i roll-ona do sprejeva i krema, što odabir onog pravog može učiniti zbunjujućim. Kako bismo vam olakšali potragu, istražili smo razlike između ključnih vrsta proizvoda, savjete stručnjaka i pripremili popis najboljih dezodoransa koji će vas održati svježima tijekom cijelog dana.

Dezodorans ili antiperspirant: U čemu je razlika?

Iako se ovi pojmovi često koriste kao sinonimi, njihova je funkcija bitno različita. Dezodorans je proizvod čija je glavna zadaća neutralizirati ili prikriti neugodne mirise. To postiže pomoću antimikrobnih sastojaka koji sprječavaju razmnožavanje bakterija na koži, koje su glavni uzročnik neugodnog mirisa, te dodanih mirisa koji osiguravaju svježinu. Međutim, dezodorans ne zaustavlja sam proces znojenja.

S druge strane, antiperspirant aktivno smanjuje znojenje. Njegovi ključni aktivni sastojci su soli aluminija, koje na površini kože stvaraju privremeni gelasti "čep" u znojnim kanalima i tako fizički smanjuju količinu znoja koja dopire na površinu. Većina proizvoda na tržištu danas su hibridi, odnosno antiperspiranti koji ujedno imaju i funkciju dezodoransa, pružajući tako dvostruku zaštitu.

Kako odabrati pravi proizvod i iskoristiti ga do maksimuma?

Prilikom odabira idealnog proizvoda, važno je uzeti u obzir vlastite potrebe. Ako se pojačano znojite, osobito tijekom vježbanja ili visokih temperatura, antiperspiranti s oznakom "clinical strength" pružit će najsnažniju zaštitu. Oni sadrže višu koncentraciju aluminijevih soli, ponekad i do 20 posto, u usporedbi s standardnim formulama koje sadrže između 10 i 15 posto.

Za osobe s osjetljivom kožom preporučuju se formule bez alkohola, parabena i jakih mirisa. Prirodni dezodoransi, često na bazi sode bikarbone, magnezija ili biljnih ekstrakata, mogu biti odlična alternativa, no važno je pratiti reakciju kože jer i neki prirodni sastojci mogu izazvati iritaciju.

Stručnjaci se slažu da je za maksimalnu učinkovitost antiperspirant najbolje nanijeti navečer, na potpuno čistu i suhu kožu. Znojne žlijezde su tijekom noći manje aktivne, što aktivnim sastojcima omogućuje da dublje prodru i stvore učinkovitiju barijeru protiv znojenja za idući dan.

Najbolji dezodoransi koji vas neće iznevjeriti

U nastavku smo izdvojili proizvode koji se ističu svojom učinkovitošću, njegom i pouzdanošću.

Vichy Deodorant Roll-on 48h

Jedan od najpopularnijih ljekarničkih izbora, ovaj roll-on namijenjen je osobama s problemom prekomjernog znojenja. Njegova formula bez alkohola i parabena nježna je prema koži, a istovremeno pruža dugotrajnu i pouzdanu zaštitu. Cijena: oko 15 €

Biotherm Deo Pure Roll On Antiperspirant

Biotherm Deo Pure Antiperspirant krema pruža dugotrajnu zaštitu od znojenja bez osjećaja neugode ili peckanja. Cijena: oko 30 €

Dove original dezodorans u spreju 0% aluminium salts

Dove Original bez alkohola i aluminija dezodorans u spreju omogućuje dugotrajnu svježinu i osjećaj čistoće. Obogaćen je s ¼ hidratantne kreme koja dokazano pruža predivnu i meku kožu ispod pazuha. Sadrži i vitamin B3 koji pomaže u smanjenju iritacije. Cijena: oko 5 €

Ahava Magnesium Rich Deodorant Woman Roll on

Roll-on dezodorans na bazi magnezija za smanjenje neugodnih mirisa ispod pazuha; smanjuje znoj i neugodne mirise, održava pazuhe suhima, pogodno za osjetljivu kožu. Cijena: oko 20 €

Borotalco Original Deo

Klasik prepoznatljiv po jedinstvenom mirisu pudera. Njegova formula s mikrotalkom učinkovito upija vlagu i ostavlja kožu suhom i baršunastom, pružajući osjećaj ugode i čistoće. Cijena: oko 3 €

Biobaza Green Sensation Deo

Domaći prirodni roll-on na bazi minerala i biljnih ekstrakata kadulje i zelenog čaja. Ne sadrži aluminij, alkohol ni parabene, što ga čini odličnim izborom za svakodnevnu prirodnu njegu. Cijena: oko 4 €

Clarins RollOn Deodorant Roll on

Ovaj bezalkoholni dezodorans nježnog mirisa s ekstraktima lista buče, hamamelisa i ružmarina pomaže regulirati protok znojenja kako biste se osjećali svježe tijekom cijelog dana. Dovoljno nježan za upotrebu nakon brijanja. Idealno za sve tipove kože, čak i najosjetljivije. Cijena: oko 25 €

Neutro Roberts DermaZero Deo stick

Hipoalergena formula bez aluminijevih soli i alkohola dizajnirana je kako bi rizik od alergija sveo na minimum. Idealan je izbor za izrazito osjetljivu i reaktivnu kožu. Cijena: oko 4 €