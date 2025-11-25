Saten, zlato i remenje: Kraljica Rania iznenadila neobičnom kombinacijom u Dohi

Rania je poznata po posebnim, luksuznim tkaninama, a i ovaj je put odabrala saten koji je dodatno naglasio eleganciju cijelog izdanja

Doha je ovog vikenda bila epicentar mode, a među onima koji su privukli najviše pozornosti bila je kraljica Rania od Jordana, ponovno potvrdivši zašto je smatraju jednom od najelegantnijih članica kraljevskih obitelji na svijetu.

Na humanitarnoj gala večeri pojavila se u bakreno - zlatnom topu s asimetričnim dekolteom, voluminoznim rukavima sa prorezima i manžetama. Satenski top uparila je s raskošnom dugom suknjom u plavo - tirkiznoj nijansi. Kombinacija je djelovala glamurozno, a odavala je spoj tradicije, modernog i profinjenosti.

Profimedia

Rania je poznata po posebnim, luksuznim tkaninama, a i ovaj je put odabrala saten koji je dodatno naglasio eleganciju cijelog izdanja.

Profimedia

Look je upotpunila zlatnim Dior salonkama, odgovarajućom Dior zlatnom clutch torbicom i krupnim statement naušnicama.

Među poznatim uzvanicima, bila je i Anna Wintour, modna urednica čiji je stil jednako prepoznatljiv kao i njezine sunčane naočale. Za ovu prigodu odabrala je Prada midi zeleno - plavu haljinu s printom, preko koje je prebacila strukirani kaput u neutralnoj nijansi, te klasične salonke.

Profimedia

Profimedia