Ružno ili kul? Skandinavke su ove jeseni poludjele za ovim cipelama

Kad su modni trendovi u pitanju, Skandinavke su, čini se, uvijek korak ispred nas. Ovog su puta taj korak učinile u trendi cipelama koje će mnogi okarakterizirati kao preružnima za nošenje.

No, ovih dana na ulicama Kopenhagena – ali i brojnih drugih europskih središta modne trendseterice šeću upravo u ovakvim cipelama, tako zvanim clarksicama, naravno, ako vremenske prilike to dozvoljavaju. Za ove će cipele zlobnici će reći da su dostojne nasljednice 'ugly dad sneakersica'. No, s druge strane, upravo su te tenisice do nedavno bile ogromni hit, pa vjerujemo kako će i njihove nasljednice pronaći svoj put u mainstream.

Clarks Originals Women's Wallabee Suede Maple cipele, 68,59 eur

Women's Clarks Original Wallabee cipele, 159 eur

Riječ je o niskim cipelama od brušene kože koje podsjećaju na popularne mokasine. Bez obzira na to jesu li crne, bež ili smeđe, ovaj s trend vrti oko kultnog modela Wallabee britanskog brenda Clarks.

Ove niske retro cipele su od antilop kože s vezicama imaju zanimljivu priču: 90- tih su Wallabee model cipela nosili članovi popularnog hip-hop benda Wu-Tang Clan kako bi se istaknuli i razlikovali od ostatka reperske scene. Čak su i opjevali ovaj engleski brend cipela u svom hitu 'Gravel Pit'.

Clarks Originals Women's Wallabee Suede kožne cipele, 159 eur

Clarks Damen Wallabee Oxford cipele, 39,99 eur

Kako god bilo, ovaj 'ružni' trend sada slavi svoj veliki povratak – bar ako se pita skandinavske influencerice. Jedno je sigurno, za isfurati 'ružne' cipele treba imati hrabrosti, a što se nas tiče, ove su trendseterice uspjele u tome da 'ružno' postane zapravo - baš kul:

Pogledaj video: Jasmina stvara poseban svijet lutaka i ilustracija