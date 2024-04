Prozračno i trendi - u trgovine je stiglo neodoljivo rupičasto pletivo

Proljetni dani vratili su nas razigranim i lepršavim modnim kombinacijama, a modni brendovi svojim su raskošnim kolekcijama najavili još jednu uzbudljivu sezonu. Mnoštvo zanimljivih trendova, uzbudljivih noviteta, ali i dobrih starih favorita zavladalo je modnom scenom.

Haljine su i ove sezone glavna zvijezda svih kolekcija, no s obzirom na to da proljetno vrijeme zna biti vrlo promjenjivo, u svojim ćemo ormarima ostaviti malo mjesta i za one neke malo toplije komade kao što je pletivo. Upravo su komadi od tankog rupičastog pletiva ove sezone jako trendi i mogu se pronaći u proljetnoj kolekciji gotovo svakog brenda. Za razliku od debelog pletiva koje smo birali tijekom zime, proljetni su modeli izrađeni od pamuka ili lana, djeluju vrlo šarmantno i jako su ugodni za nošenje.

Riječ je o neodoljivom trendu koji će se s lakoćom uklopiti u svaki ormar. Svestrano rupičasto pletivo dolazi u spoju s puloverima i kardiganima te je idealan dodatak garderobi u toplijim danima. Riječ je o komadu koji će sjajno upotpuniti slojevite kombinacije tijekom prohladnih proljetnih jutara ili ljetnih večeri, a može se samo nonšalantno prebaciti preko omiljene košulje, topića ili haljine.

Komadi od rupičastog pletiva dolaze u divnim neutralnim nijansama ili u kombinaciji s prugicama i izgledaju odlično. U ponudi omiljenih brendova pronašle smo divne modele za proljeće, ali i ljeto, a favorite izdvajamo u nastavku.

Foto: Instagram, Mango, Reserved, Zara