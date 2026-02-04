403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
SAVRŠENE UZ TRAPERICE

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele

Žena.hr
4. veljače 2026.
Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Bijela bluza vraća se kao jedan od ključnih modnih komada za proljeće, ali u znatno romantičnijem i ženstvenijem izdanju. High street kolekcije već su prepune modela inspiriranih estetikom luksuznih modnih kuća, a posebno se ističu boho krojevi, čipka i suptilni volani

Bijela bluza jedan je od onih modnih klasika koji se iz sezone u sezonu vraća u novom, osvježenom izdanju. Ovoga proljeća dolazi u posebno romantičnoj i ženstvenoj interpretaciji te se već sada ističe kao jedan od ključnih komada za topliju sezonu. Lagani materijali, profinjeni detalji i nježne siluete čine je savršenim izborom za prve sunčane dane, bilo da je nosiš u svakodnevnim kombinacijama ili u nešto elegantnijim prilikama.

High street ponuda već je preplavljena bijelim bluzama, a među brendovima se posebno ističe Zara s kolekcijom modela koji prate aktualne modne smjernice. U fokusu su romantični krojevi s čipkom, vezom, volanima i suptilno naglašenim rukavima, koji podsjećaju na estetiku luksuznih modnih kuća poput Chloéa i Chanela. Upravo ta kombinacija boho inspiracije i klasične elegancije čini bijelu bluzu idealnim komadom za proljetni stil koji je istovremeno ležeran i sofisticiran.

Jedna od njezinih najvećih prednosti je svestranost. Bijela bluza savršeno se slaže s trapericama svih krojeva, od ravnih i širokih modela do klasičnih skinny varijanti, stvarajući bezvremensku kombinaciju koju je lako prilagoditi različitim prilikama. Uz balerinke ili mokasinke dobivaš chic dnevni look, dok će uz sandale s potpeticom i decentan nakit postati dio romantične večernje kombinacije. Upravo zbog te prilagodljivosti bijela bluza ostaje must-have komad svakog proljetnog ormara.

Romantične bijele bluze ove sezone nisu samo prolazni trend, već simbol povratka ženstvenosti i nježnih detalja u svakodnevnu modu. Inspirirane su visokom modom, ali prilagođene stvarnom životu i ritmu modernih žena koje žele izgledati dotjerano bez previše truda. Takvi modeli donose dašak luksuza u svakodnevne outfite i lako postaju centralni komad svake kombinacije.

Na kraju, donosimo 10 favorita iz high street ponude koji najbolje utjelovljuju ovaj proljetni trend i koje vrijedi dodati u proljetnu garderobu. 

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
Massimo Dutti - 79,95 €

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
Zara - 22,95 €

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
Zara - 35,95 €

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
Zara - 27,95 €

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
Zara - 25,95 €

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
H&M - 29,99 €

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
H&M - 29,99 €

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
H&M - 59,99 €

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
H&M - 49,99 €

Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele
H&M - 39,99 €

Pročitajte još o:
Bijele BluzeModni Trendovi Za ProljećeHigh Street PonudaRomantične Bluze
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAVRŠENE UZ TRAPERICE
Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele