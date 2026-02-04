Romantične bijele bluze obilježit će proljeće: Izdvajamo najljepše modele

Bijela bluza vraća se kao jedan od ključnih modnih komada za proljeće, ali u znatno romantičnijem i ženstvenijem izdanju. High street kolekcije već su prepune modela inspiriranih estetikom luksuznih modnih kuća, a posebno se ističu boho krojevi, čipka i suptilni volani

Bijela bluza jedan je od onih modnih klasika koji se iz sezone u sezonu vraća u novom, osvježenom izdanju. Ovoga proljeća dolazi u posebno romantičnoj i ženstvenoj interpretaciji te se već sada ističe kao jedan od ključnih komada za topliju sezonu. Lagani materijali, profinjeni detalji i nježne siluete čine je savršenim izborom za prve sunčane dane, bilo da je nosiš u svakodnevnim kombinacijama ili u nešto elegantnijim prilikama.

High street ponuda već je preplavljena bijelim bluzama, a među brendovima se posebno ističe Zara s kolekcijom modela koji prate aktualne modne smjernice. U fokusu su romantični krojevi s čipkom, vezom, volanima i suptilno naglašenim rukavima, koji podsjećaju na estetiku luksuznih modnih kuća poput Chloéa i Chanela. Upravo ta kombinacija boho inspiracije i klasične elegancije čini bijelu bluzu idealnim komadom za proljetni stil koji je istovremeno ležeran i sofisticiran.

Jedna od njezinih najvećih prednosti je svestranost. Bijela bluza savršeno se slaže s trapericama svih krojeva, od ravnih i širokih modela do klasičnih skinny varijanti, stvarajući bezvremensku kombinaciju koju je lako prilagoditi različitim prilikama. Uz balerinke ili mokasinke dobivaš chic dnevni look, dok će uz sandale s potpeticom i decentan nakit postati dio romantične večernje kombinacije. Upravo zbog te prilagodljivosti bijela bluza ostaje must-have komad svakog proljetnog ormara.

Romantične bijele bluze ove sezone nisu samo prolazni trend, već simbol povratka ženstvenosti i nježnih detalja u svakodnevnu modu. Inspirirane su visokom modom, ali prilagođene stvarnom životu i ritmu modernih žena koje žele izgledati dotjerano bez previše truda. Takvi modeli donose dašak luksuza u svakodnevne outfite i lako postaju centralni komad svake kombinacije.

Na kraju, donosimo 10 favorita iz high street ponude koji najbolje utjelovljuju ovaj proljetni trend i koje vrijedi dodati u proljetnu garderobu.

Massimo Dutti - 79,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 25,95 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 39,99 €