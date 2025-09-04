Robin Wright u kombinaciji koja izgleda odlično bez obzira imate li 20 ili 50 godina

Minimalističkim stajlingom, bez puno detalja i uzoraka, postignut je luksuzni dojam

Američka glumica Robin Wright povodom promoviranja svojeg novog filma pojavila se na crvenom tepihu u Londonu, u već viđenom, ali uvijek elegantnom izdanju. Odabrala je klasično crno odijelo koje se sastojalo od crnog strukiranog sakoa s naglašenim ramenima, crnih hlača ravnog kroja i klasične bijele košulje s otvorenim ovratnikom koja je stvorila dozu ležernosti.

Profimedia

Sandale s remenčićima privukle su puno pažnje jer su u poslovni outfit unijele dašak ženstvenosti.Pokazala je da kombinacija crne i bijele nikad ne izlazi iz mode. Minimalističkim stajlingom, bez puno detalja i uzoraka, postignut je luksuzni dojam.

Profimedia

Robin je i dalje vjerna svojoj kratkoj frizuri, a razbarušeni valovi u plavoj nijansi i jednostavan make up, upotpunili su kompletan outfit.