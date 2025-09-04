Zagreb Design Week: Uskoro počinje najveći regionalni festival dizajna

Od 9. do 21. rujna svi ljubitelji dizajna uživat će različitim programima. Mjesta događanja su Jadran film i odabrane lokacije u centru grada. Prvi put traje čak dva tjedna, a regija u fokusu – Katalonija

Uskoro počinje dvanaesto izdanja najvećeg regionalnog festivala dizajna, Zagreb Design Weeka, ove godine po prvi put u trajanju od čak dva tjedna. Novi koncept s fokusom na različitim lokacijama i raznovrsnim programima odraz je ovogodišnje teme — "Stvarnosti koje dijelimo", a istražuje kako dizajn može premostiti razlike između individualnih i kolektivnih iskustava, ljudske inovacije i održivog razvoja, različitih kultura i zajedničke budućnosti.

Svečano će se otvorenje održati u utorak, 9. rujna u 18 h, u Jadran filmu, kada će biti dodijeljena i jedina međunarodna nagrada za dizajn u Hrvatskoj ZGDW AWARD. Izložbu finalista nagrade imat ćete priliku razgledati do nedjelje 14. rujna, uz izložbe dizajna iz Katalonije, Njemačke, Švicarske, Italije, Meksika i Slovenije. Istovremeno u prostorima Jadran filma održat će se i ZGDW modne revije, predavanja, paneli, radionice, projekcije dokumentaraca... Drugi tjedan ZGDW-a rezerviran je za partner lokacije — galerije, studije, pop-up prostore... u centru Zagreba gdje će se dizajn predstavljati nizom događanja, svaki dan u drugom kvartu. XII. izdanje ZGDW-a završit će u nedjelju 21. rujna, dnevnim partyjem u Petom kupeu.

Zagreb Design Week

Regija u fokusu — Katalonija i njeno središte Barcelona, baštine povijest izuzetnog dizajna, u kojem su se okušali i njeni najpoznatiji umjetnici Salvador Dalí i Antoni Gaudí čime su doprinijeli razvoju snažne dizajnerske scene koja se predstavlja na ovogodišnjem Zagreb Design Weeku. Izložbom se predstavlja posljednjih stotinjak godina katalonskog dizajna kojeg danas možda najbolje utjelovljuje 96-godišnji André Ricard, jedan od najstarijih dizajnera na svijetu, o čijem ćete se životu i djelu imati priliku upoznati i kroz dokumentarac „André Ricard, el diseño invisible“. Film prikazuje dizajnerovu filozofiju - ljepota proizlazi iz funkcionalnosti, a najbolji dizajn je onaj koji je praktičan i skoro nevidljiv. Film otkriva Ricarda kao pionira industrijskog dizajna u Španjolskoj čija je misija bila — poštivanje svakodnevnih predmeta. Najmlađa pak izlagačica, koja hrabro izlazi na svjetsku scenu, 28-godišnja Ariadna Sala Nadal, autorica je terapijskog seta Balisa. Balisa se sastoji se od 21 modula različite boje, težine i teksture, namijenjenih preživjelima seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu kako bi im pomogao izraziti emocije. Svaki modul predstavlja određenu emociju ili korak u procesu ozdravljenja, a može se slagati u totem koji služi kao dekorativni i simbolički podsjetnik na napredak. Balisa se koristi i u terapijskim seansama i kod kuće, omogućavajući prilagodljiv, otvoren proces bez unaprijed definiranog završetka. Sala Nadal u Zagrebu će održati i predavanje o svom radu. Pridružit će joj se i Gabriel Escámez, kao najveća zvijezda ovogodišnjeg ZGDW-a kojeg „Le Monde“ predstavlja kao „folk dizajnera“. Osnivač Cobalto Studija, pokrenuo je brend La Cobalta koji proizvodi odjeću, nakit, keramičke tanjure, skulpturalne vrčeve i tepihe inspirirane Mediteranom. U radu kombinira vapno, organske oblike, rafiju i kobaltno plavu boju te oživljava zanate poput lijevanja voskom. Upravo povezanost s lokalnim materijalima u kombinaciji s ludičkim formama stvara prepoznatljiv katalonski stil dizajna.

Zagreb Design Week

Zagreb Design Week

Dolazi i Adam Johnston, kreativni direktor u Isist Atelieru, tvrtki koja od 1954. izrađuje vrhunske ručno rađene kožne proizvode. Isist Atelier poznat je po oživljavanju dizajnerskih djela poznatih autora s posebnom pažnjom i poštovanjem prema materijalima, a od 2002. proizvodi i distribuira vjerodostojne reprodukcije kultne BKF stolice, uz odobrenje obitelji arhitekta Antonija Boneta i priznanje Muzeja dizajna u Barceloni. Na ZGDW-u će se predstaviti i Raquel Quevedo, umjetnica koja kombinira grafički dizajn, skulpturu i instalacije, a fokusu joj je proces stvaranja i istraživanje materijala kao i Roberte Piqueras, bivši modni dizajner koji je industriju napustio zbog neslaganja s njezinim vrijednostima i posvetio se društvenom radu.

Očekuje nas i izložba „Održivi izazov: Rodna perspektiva u modi“. Izazov održivosti je godišnji projekt posvećen generiranju znanja i prijedloga u korist održivosti u modnoj industriji. Organizira ga neprofitna udruga čiji je cilj promovirati održivu modu — MODA-FAD tijekom dvodnevnog kreativnog maratona, a okuplja međunarodne studente iz modnih disciplina kako bi stvorili projekte temeljene na tematskom izazovu. Održivi izazov godišnji je projekt posvećen stvaranju znanja i prijedloga u korist održivosti u modnoj industriji. Izložba okuplja radove dviju edicija projekta, onih iz 2020. i 2023., koja su se bavila istom temom: moda s rodne perspektive. Rod je društveni i simbolički sustav koji određuje kulturna značenja „ženskog“ i „muškog“ te utječe na ponašanja, raspodjelu zadataka, društvene odnose i hijerarhije moći. Moda u tom kontekstu sudjeluje u konstrukciji roda i može biti sredstvo podčinjavanja ili alat za subverziju.

Zagreb Design Week

Osim dokumentarca o velikom Andréu Ricardu, prikazivat će se i „Miguel Milá. Diseñador industrial e interiorista“, koji prikazuje život i rad slavnog španjolskog dizajnera Miguela Miláe dobitnika najvažnije talijanske nagrade za dizajn Compasso d’Oro, Zlatni kompas. Kroz razgovore u radu s kolegama i prikazima njegovih kultnih djela, film otkriva njegov kreativni proces, životno okruženje, radni prostor te intimne trenutke poput zajedničke izrade makete sa sinom.

ZGDW donosi i novi program, Studio Space u kojem se predstavljaju renomirani hrvatski studiji za dizajn, a ove godine to su Dig Studio, SH&T i Bekar Haus.

Dnevna ulaznica za program u Jadran filmu iznosi 2€.