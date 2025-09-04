Miley Cyrus postala je muza brenda Maison Margiela i ušla u modnu povijest

Brend je poznat po minimalističkim modelima, ali i po tome što se dosad nije oslanjao na klasične ambasadore

U vremenu kada luksuzni brendovi svoje kampanje oblikuju prema aktualnim trendovima, dogodio se neočekivan zaokret. Francuska modna kuća Maison Margiela, poznata po svojoj diskreciji i anonimnosti, predstavila je prvo zaštitno lice u povijesti – i time izazvala burne reakcije javnosti.

Miley Cyrus je nova muza

Kim Kardashian, Cate Blanchett i Zendaya samo su neke od zvijezda koje su godinama nosile Margieline kreacije na crvenim tepisima. Brend je poznat po minimalističkim modelima, ali i po tome što se dosad nije oslanjao na klasične ambasadore. Upravo zato je objava kampanje za jesen/zimu 2025., s Miley Cyrus u glavnoj ulozi, iznenadila mnoge.

Američka pjevačica pozirala je pred objektivom fotografa Paola Roversija u apstraktnim portretima koji odaju počast legendarnoj “bianchetto” tehnici iz 1989. godine – tijelu prekrivenom bijelom bojom, čime se naglašava jedinstvenost svakog komada. U kampanji nosi i kultne Tabi čizme, jedan od simbola Maison Margiele.

Anonimnost i slava

Iako je Miley zaštitno lice kolekcije, njezino se lice u kampanji rijetko vidi – u fokusu su siluete i bijela boja. Takav pristup mnogi vide kao pokušaj kreativnog direktora Glenna Martensa da pomiri tradiciju brenda, utemeljenu na anonimnosti, s novom erom modne industrije u kojoj upravo slavne osobe prenose poruku publici.