'Sjene prošlosti': Koji je Martin idući potez? Nakon prijetnje Olgi, oduševit će Šimuna!

'Sjene prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo

Olga je na slobodi, no i dalje sumnja u Martine namjere i kopka je zašto je na sudu svjedočila u njezinu korist.

Njezina razmišljanja kulminiraju napetim noćnim susretom, gdje Marta pokaže što stvarno misli o njoj i zaprijeti joj da će joj uništiti život, ali ni Olga ne ostaje dužna.

Paulu šokira kad ugleda Tomu s Ines u naizgled intimnom trenutku pa u naletu ljubomore pokušava probušiti gume na njezinu automobilu.

Ines pruža Olgi priliku za novi početak. Tomo se dvoumi oko budućnosti, a susret s Noom natjera ga da sve još jednom preispita.

Marta zvoni na Šimunova vrata. Iako ljutit na nju i spreman na novu podvalu koje se dosjetila, ostaje zatečen njezinim dobrim djelom: „Nemam riječi, je li ovo istina?“

Može li to biti početak kraja njihovih svađa?

