Rihanna kao najslađi slatkiš, trudnoću istaknula u najljepšoj haljini

Pjevačica je izašla u Los Angelesu u arhivskoj haljini Issey Miyake

Rihanna je svijet osvojila nevjerojatnim glasom, hitovima i kozmetikom, no oduvijek je bila posebna kada se radilo o njezinom modnom izboru. Nikada se nije bojala eksperimentirati i zbog toga je mnogi smatraju jednom od najbolje odjevnih žena među slavnima, a od fantastičnih modnih kombinacija nije odustala ni u trećoj trudnoći. U Los Angelesu se pojavila u predivnoj haljini koja izgleda poput najslađe torte.

Profimedia

Nosila je haljinu bez rukava pastelnih nijansi iz kolekcije Issey Miyake za proljeće/ljeto 2001. Odjevni predmet dizajnirao je tadašnji kreativni direktor brenda Naoki Takizawa (štićenik samog Miyakea). Takizawu je inspirirao svijet koji se nazalzi tisućama metara duboko pod morem - otuda i šareni i konceptualni oblici koji se naziru ispod rastegnute površine tkanine. Rezultat je bila živahna kolekcija ispunjena ukrasima nalik rakovima i mnogim drugim svijetlim i voluminoznim oblicima.

Profimedia

Vintage haljina ima naglašena ramena i romantične detalje, a preljeva se u nekoliko boja od nježno žute, plave do ružičaste. Fluffy dizajn se nježno sužava prema donjem dijelu, ali ostavlja dovoljno prostora njezin trudnički trbuščić. Haljina je istovremeno vrlo nježna, ali zbog kroja i vrlo upečatljiva. No lijepu trudnicu to nije spriječilo da je kombinira sa zanimljivim nakitom - cvjetnim naušnicama, zlatnim nakitom u ružičastoj nijansi.

Da je moda za nju igra koju fantastično poznaje pokazao je i odabir obuće. Haljina je odvažna i živahna, ali modna ikona nije se tu zaustavila. Look je uparila sa srebrnim i neonsko zelenim tenisicama Ottolinger x Puma Mostro. Ovo je samo jedno od njezih fantastičnih modnih izdanja, a i dalje samo očekujemo najbolje i njslađe.