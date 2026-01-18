403 Forbidden

Moda
ZIMSKI FAVORIT

Puffer jakne i ove zime vladaju gradskim ulicama - izdvajamo najbolje modele

Žena.hr
18. siječnja 2026.
Puffer jakne i ove zime vladaju gradskim ulicama - izdvajamo najbolje modele
Zara
Iako su nekada bile rezervirane isključivo za sportske aktivnosti i boravak na otvorenom, danas ih nosimo u svakodnevnim, ali i elegantnijim kombinacijama. Suvremeni modeli spajaju toplinu i funkcionalnost s modernim dizajnom, zbog čega su puffer jakne ove zime nezaobilazne u ponudi gotovo svih high street brendova

Puffer jakne već sezonama ne silaze s modnog radara, a njihov put od isključivo funkcionalnog komada do modnog favorita bio je postupan, ali iznimno uspješan. Nekada rezervirane gotovo isključivo za sportske aktivnosti, boravak u prirodi ili skijališta, danas su ravnopravni dio svakodnevnih, pa čak i elegantnijih zimskih kombinacija. Novi modeli dokazuju da toplina i praktičnost više ne isključuju estetiku – naprotiv, puffer jakne danas djeluju izrazito chic i trendi.

Veliku ulogu u njihovoj transformaciji odigrali su luksuzni brendovi i dizajneri koji su im dali profinjeniji izgled, ali i high street kuće koje su taj trend učinile dostupnim široj publici. Zahvaljujući čistim linijama, kvalitetnijim materijalima i neutralnim, sofisticiranim bojama, puffer jakne lako se uklapaju u urbani stil, ali i u kombinacije koje traže dozu elegancije. Upravo zato više ih ne povezujemo isključivo s ležernim outfittima, već ih bez problema nosimo uz pletene haljine, čizme na petu ili klasične kožne dodatke.

Ovosezonska ponuda posebno je raznolika. U kolekcijama gotovo svih high street brendova mogu se pronaći kratki, sportski modeli koji savršeno funkcioniraju u svakodnevnim gradskim kombinacijama, ali i maxi pufferice koje ostavljaju snažan vizualni dojam i postaju glavni statement zimskog outfita. Dulje siluete ne samo da pružaju dodatnu toplinu, već i djeluju vrlo elegantno, osobito u neutralnim tonovima poput smeđe, maslinaste, tamnoplave ili burgundy nijanse.

Velika prednost puffer jakni je i njihova jednostavnost stiliziranja. Iako na prvi pogled djeluju ležerno, uz pravi kroj i pažljivo odabrane dodatke lako se uklapaju u sofisticiraniji kontekst. Upravo ta prilagodljivost razlog je njihove dugotrajne popularnosti i činjenice da se iz sezone u sezonu vraćaju u osvježenim izdanjima.

Na kraju, vrijedi istaknuti kako donosimo i odabrane favorite iz aktualne ponude, među kojima su neki modeli dostupni i po sniženim cijenama. S obzirom na to da zima još traje, sada je idealan trenutak za ulaganje u novu puffer jaknu koja će istovremeno zadovoljiti funkcionalne potrebe i estetske kriterije te ostati relevantna i u sezonama koje dolaze.

Zara - 39,95 €
Zara - 39,95 €

Zara - 119 €
Zara - 119 €

Zara - 59,95 €
Zara - 59,95 €

Zara - 119 €
Zara - 119 €

Arket - 249 €
Arket - 249 €

Arket - 129,50 €
Arket - 129,50 €

H&M - 59,99 €
H&M - 59,99 €

H&M - 59,99 €
H&M - 59,99 €

H&M - 49,99 €
H&M - 49,99 €

Massimo Dutti - 189 €
Massimo Dutti - 189 €

Massimo Dutti - 149 €
Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 189 €
Massimo Dutti - 189 €

Massimo Dutti - 189 €
Massimo Dutti - 189 €

Stradivarius - 29,99 €
Stradivarius - 29,99 € 

Stradivarius - 29,99 €
Stradivarius - 29,99 € 

