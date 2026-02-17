Prugaste trapezice i bijele čizme: Miran Kurspahić na špici u vibri ludih 70-ih

Zagrebački redatelj i glumac Miran Kurspahić dobro je poznat po svom prepoznatljivom i nesvakidašnjem stilu. Ove je subote zablistao u retro outfitu koji odmah daje do znanja da 70-e još uvijek žive u njegovom ormaru

Na zagrebačkoj špici ove je subote viđen i Miran Kurspahić, poznati redatelj, scenarist i glumac koji i izvan kazališnih dasaka i ekrana ostaje vjeran vlastitom, prepoznatljivom stilu. Njegova pojava potvrđuje da kreativci najbolje funkcioniraju kada modu ne shvaćaju kao kostim, nego kao produžetak osobnosti. Outfit je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, koji je uhvatio Mirana u spontanom, neopterećenom izdanju u središtu grada.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Kurspahićev outfit bio je nenametljivo promišljen - kombinacija urbanog minimalizma i ležerne elegancije s retro prizvukom 70-ih. Ključ stylinga činila je bijela kožna jakna s metalnim zakovicama iz H&M Studio kolekcije, koja je dodala dašak rock-chic vibre, dok su slojevi ispod - jednostavna majica neutralne boje i plava marama oko vrata - ublažili formalnost i zadržali dozu nonšalantnosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Hlače trapez kroja, konkretno plave i bijele prugaste, vjerojatno Wrangler Retro Striped Bailey, naglasile su retro siluetu i stvorile dinamičan, opušteni izgled karakterističan za 'lude sedamdesete'. Bijele kožne čizme s blok petom i šiljastim vrhom, slične modelima EYTYS “Rari”, Prada ili Human Premium “Dee Boot” savršeno su upotpunile outfit i dodatno naglasile retro vibru.

Posebnu notu cijeloj kombinaciji daje njegov stav - držanje i samopouzdanje koje dolazi iz iskustva javne scene i osvježavajuća kombinacija koja govori o disciplini, ali i kreativnoj slobodi.