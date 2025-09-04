Prorezi, čipka i saten: Izazovna i elegantna izdanja na crvenom tepihu

Venecijanski filmski festival u punom je jeku, a zanimljive modne kombinacije imat ćemo prilike vidjeti naredna dva dana kada se festival bliži svome kraju. Festival je obilježila raskoš glamura i filmskog sjaja koji već danima osvaja otok Lido. Nakon što su prethodnih dana pažnju plijenile brojne svjetske zvijezde, ovog puta u središtu pozornosti bile su talijanske dame u izazovnim i elegantnim kombinacijama. Bilo je tu zaista svega - od čipke do satena. Elegantne toalete, sofisticirani detalji pretvorili su festival u pravu modnu reviju pod zvjezdanim nebom.