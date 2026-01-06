Horoskop za srijedu: Lavovi će donositi poslovne odluke, vodenjaci su privlačni

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Neki će se okrenuti tajnoj ljubavi ili će se prepuštati maštarijama u kojim će nalaziti sve ono čega u stvarnosti nema. POSAO: Odličan je dan za umjetnike i kreativce. Oni će naći mnogo inspiracije i poticaja za stvaranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedit ćete intuiciju.

Bik

LJUBAV: Vaša potreba za diskrecijom bit će vam na prvom mjestu. Stoga nećete lako izražavati osjećaje. POSAO: Bit ćete sposobni čitati između redova, pa ćete uvidjeti mnoge stvari koje do sada niste ni primjećivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve više volite alternativu.

Blizanci

LJUBAV: Danas ćete biti puni emocija. Mnogi će se lako razotkriti, a drugoj strani će to biti simpatično. Sretni ste. POSAO: Posao je danas u drugom planu zato što vam je emotivni život previše intenzivan. Uglavnom ćete raditi dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte.

Rak

LJUBAV: Neki će se konačno zbližiti s osobom s kojom rade. Ostali će uživati u malim stvarima s voljenom osobom. POSAO: Na radnom mjestu će vam biti lijepo. Dobit ćete neke pogodnosti ili manje zadatke koji će vas usrećiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Dotjerat ćete se

Lav

LJUBAV: Senzualnost i seksualnost bit će nešto bez čega danas nećete moći. Mnogi će dati sve od sebe da partnera zavedu do kraja. POSAO: Neki će odlučivati o važnim promjenama u poslu. Bit će i onih koji će promijeniti posao ili čak profesiju. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte prenagliti.

Djevica

LJUBAV: Nećete odustajati od svojih ljubavnih namjera. Borit ćete se do kraja, a vjerojatno je da ćete pobijediti. POSAO: Preporuke koje ste dobili sad će odigrati svoje. Uz vašu poduzetnost morat će vas prihvatiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedi uspjeh u operacijama i agresivnijim terapijama.

Vaga

LJUBAV: Dok vi sanjate na javi, partner od vas očekuje konkretne poteze. Probudite se i pokažite koliko volite. POSAO: Čast vam je što vas pozivaju, poštuju i vole. Izgleda da vam je rejting porastao iznad vaših očekivanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Poslužite se logikom u odlučivanju.

Škorpion

LJUBAV: Gradit ćete svoj odnos s voljenom osobom na sigurnim temeljima. Vjerovat ćete da ste u pravu. POSAO: Potreba da poboljšate uvjete rada bit će jaka. Moguće je da ćete odobriti izdatke za jedna mali luksuz. ZDRAVLJE&SAVJET: Jača vaša potreba za slatkim.

Strijelac

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vama će se sve više činiti da je sad sve jasno. Izgleda da krećete u novom pravcu. POSAO: Ako vam ponude novi ugovor, pažljivo proučite svaki detalj jer ne mora vam sve ići u prilog. ZDRAVLJE&SAVJET: Intervenirajte po potrebi.

Jarac

LJUBAV: Druga strana će kod vas izmamiti osjećaje, ali još uvijek nećete doživjeti ono ispunjenje koje očekujete. POSAO: Svi oko vas bit će i više nego ljubazni. Ono što će vam smetati to je osjećaj da nisu iskreni. U pravu ste. ZDRAVLJE&SAVJET: Odvojite pšenicu od kukolja.

Vodenjak

LJUBAV: Danas je dan u kom biste mogli donijeti važne odluke povezane s osobnim odnosima. Istovremeno ćete blistati. POSAO: Većinu dana koristit ćete svoj šarm kako bi pridobili i najveće profesionalne suparnike. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete vrlo zavodljivi i privlačni.

Ribe

LJUBAV: Oni koji su sami i gledaju se s osobom s posla danas bi mogli definirati svoj međusobni odnos. POSAO: Nove radne okolnosti unijet će dašak svježine u posao koji radite. Bit ćete orni i spremni na nove akcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Idete putem zdravog življenja.